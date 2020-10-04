В этот понедельник Ракам лучше сосредоточиться на любви, Стрельцам не стоит отвергать помощь со стороны, а Рыбам лучше позаботиться о здоровье. Гороскоп на сегодня, 5 октября 2020 года, рекомендует не торопиться с принятием решений.

Овен

Овнам этот понедельник захочется почувствовать себя нужными для самого важного человека в вашей жизни. Не бойтесь сделать первый шаг навстречу судьбе, пускай это будет и неловко. Вторая половина дня прекрасно подойдет для решения рабочих вопросов и поддержания деловых контактов. В этот понедельник Овнам не будет равных в бизнесе и любви.

Телец



Тельцам сегодня лучше всего выбрать расслабленный режим жизни. Не стоит торопиться с самого утра по рабочим делам, это не принесет никакой пользы. Постарайтесь выбрать позицию наблюдателя, иначе есть опасность остаться без сил уже в самом начале недели. Вторая половина дня у Тельцов обещает быть более динамичной, возможна непредвиденная поездка.

Близнецы

Близнецам не стоит отвлекаться на рутину, у вас есть шанс в этот понедельник побить личный рекорд по продуктивности. Работа будет гореть у вас в руках, поэтому не стоит упускать такой шанс. Вечер лучше всего посвятить семье или друзьям, возможно, именно в этот понедельник есть шанс решить давние проблемы в отношениях. Гороскоп на сегодня, 5 октября 2020 года, рекомендует сосредоточиться на карьере.

Рак

Ракам сегодня лучше всего сосредоточиться на любовных делах. Несмотря на то, что у вас есть несколько поклонников, не стоит тратить время на всех. Рядом с вами уже есть тот единственный, главное, понять это для себя лично. Вторая половина дня отлично подойдет для того, чтобы заняться здоровьем. В этот понедельник Раков могут настичь семейные проблемы.

Лев

У Львов этот понедельник будет успешным во всех отношениях. Вероятно, именно сегодня вы почувствуете в себе силу принять важное решение, которое обдумывали последние несколько месяцев. Любовная составляющая жизни заиграет новыми красками, однако не торопитесь бросаться в омут с головой – еще не настало правильное время. Есть вероятность, что в этот понедельник Львы решат свои финансовые проблемы.

Дева

Девам стоит полагаться только на свое чутье. Не торопитесь с принятием важных решений, лучше подумать еще несколько дней. Вторая половина дня прекрасно подойдет для рутинных занятий, а вот первую лучше отдать под работу или хобби. День пройдет спокойно и без эмоциональных потрясений. Гороскоп на сегодня, 5 октября 2020 года, советует Девам не торопить события.

Весы

Весам лучше сосредоточиться на работе. Не стоит отвлекаться на рутину и решение семейных проблем, сегодня это не для вас. Постарайтесь быть жесткими и настаивайте на своем, только так в этот понедельник вы добьетесь успеха. Вторая половина дня будет более спокойной, однако может таить много неприятных сюрпризов, поэтому Весам стоит запастись терпением.

Скорпион



Скорпионам пора сделать перерыв в работе и заняться собой. Лучше всего в этот понедельник остаться дома и заняться, наконец, тем, что так долго откладывали. Постарайтесь сосредоточиться на мечтах и планах на будущее, есть вероятность, что все загаданное сегодня, сбудется. Вторая половина дня у Скорпионов может быть слишком насыщенной на решение рабочих вопросов, поэтому с утра лучше всего расслабиться, чтобы набраться сил.

Стрелец

Стрельцам может понадобиться помощь со стороны. Не пытайтесь решить все проблемы разом и самостоятельно, иногда важна поддержка близких. Вторая половина дня пройдет прекрасно, если вы решитесь на спонтанный поступок. Остерегайтесь принятия важных решений, в этот понедельник лучше оставить без ответа давние вопросы. Гороскоп на сегодня, 5 октября 2020 года, рекомендует соблюдать осторожность и принимать помощь.



Козерог

У Козерогов в этот понедельник, скорее всего, будет романтический настрой. Прекрасный повод для того, чтобы устроить свидание со второй половинкой или наконец признаться в чувствах тому, кого вы давно тайно обожаете. В работе вам не будет равных, поэтому не стесняйтесь проявить себя в полную силу – начальник оценит. Постарайтесь избегать толпы и

Водолей

Сдержанным Водолеям стоит научиться выпускать пар. В этот понедельник лучше всего провести в комфортной обстановке и не торопиться решать проблемы за других. Подумайте о себе и своих чувствах, возможно, сегодня стоит высказать вслух то, что уже давно хочется. Вторая половина понедельника обещает быть насыщенной встречами и незапланированными делами.

Рыбы

Рыбам не стоит забывать о здоровье. Возможно, в этот понедельник лучше всего заняться лечением того, что вас беспокоит уже не один месяц. Постарайтесь избегать толпы и незапланированных встреч. Первую половину дня лучше всего не покидать пределов дома, заняться делами удаленно. Вечер Рыб сложится удачно, если они посвятят его семье и любимым. Гороскоп на сегодня, 5 октября 2020 года, советует быть осторожнее.