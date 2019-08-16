Совет на выходные 17-18 августа 2019 года

В эти выходные полезно ввязываться в здоровую конкуренцию. Отличной идеей будет участвовать в каких-то соревнованиях, или потягаться с кем-то ради удовольствия.



"Не старайтесь победить "кровь из носа". Слишком серьезный подход может вызвать у вас сильное беспокойство и страх. Хороши будут те соревнования (или некое действо с соревновательным уклоном), где есть возможность познакомиться с другими людьми, посмотреть на их способы достижения целей и, возможно, почерпнуть какие-то идеи. В эти дни важно зарядиться энергией от сильных соперников и поучиться у них", – рассказывает синхролог-консультант Наталья Ковалева.

В эти выходные может реализоваться идея о том, что в спорах рождается истина. Однако для этого нужно помнить, что продуктивный спор возможен только при взаимном уважении. Обсуждение, где участники имеют различные взгляды, может завершиться весьма продуктивно и привести к отличному, устраивающему всех результату. Ели только в своем стремлении конкурировать с собеседником вы не будете сводить все к банальному бессмысленному спору и борьбе за власть.

