Совет на выходные, 1-5 мая 2019 года
"В некоторых случаях может случиться "дежавю". Задача-максимум – "опознать" проблемную область заранее, до того, как вы успеете воспроизвести собственное привычное поведение и традиционно получить не самый приятный результат. В целом есть реальный шанс переломить тенденцию, и это будет очень благоприятно, так как в дальнейшем в подобных ситуациях будет гораздо легче, – советует синхролог-консультант Наталья Ковалева. – Попробуйте хотя бы осознать, что новая неприятность с вами уже случалась и является вполне логичным следствием собственного поведения. Далее важно лишь сделать соответствующие выводы на будущее и постараться не повторять ошибок".
Особо пристальное внимание следует обратить на все, что касается ресурсов – финансовых, временных или каких-то других. Например, если вы склонны отмечать длинные выходные "на широкую ногу" или практикуете бурный и безудержный шопинг, но при этом не обладаете столь же обширными финансами, то рискуете спустить сумму, сильно превышающую рамки разумного, и оказаться в крайне неприятной ситуации поиска денег на самое необходимое.
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