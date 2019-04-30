Совет на выходные, 1-5 мая 2019 года

В эти длинные праздничные выходные важно быть достаточно внимательным и осторожным, чтобы не втянуть себя в неприятную ситуацию. Отличительной особенностью происходящего будет осознание того, что обо что-то очень похожее уже спотыкались и, скорее всего, не один раз.

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