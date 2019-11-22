Гороскоп на неделю с 25 ноября по 1 декабря 2019 года

Неделя начнется с Новолуния, которое мы встретим во вторник, 26 ноября. Оно особенное, потому что последнее в преддверии периода коридора Затмений, который откроется 26 декабря.

Это Новолуние пройдет под знаком оптимистичного Стрельца. А управляет им планета успеха – Юпитер, наш благодетель, который наполняет уверенностью в себе и своих силах. В это время мы будем открыты для приключений и новой реальности. Для кого-то знания и информация, полученная в течение наступающего лунного месяца, перевернут всю жизнь или в корне заставят пересмотреть отношение к себе.

Совет от астролога Юлии Урусэль: сейчас самое время прописать свои планы на месяц и загадать только самые заветные желания. Сделать это нужно в первый час Новолуния – с 18:07 и до 19:07 (по московскому времени).

Еще одно важное событие произойдет на небосклоне в четверг. Венера закружится в паре с Ураном. Но, влияние этого союза мы будем ощущать всю неделю. А это предвещает нам романтическое настроение, любовь с первого взгляда или желание отправиться за новым возлюбленным на край света. Все так быстро и неожиданно, что аж дух захватывает. И романы в этот период набирают обороты в кратчайшие сроки. Мы темпераменты, импульсивны, неразборчивы, и быстро идем на сближение. Перевернув все с ног на голову Уран заставляет нас терять голову и пересмотреть привычный подход к отношениям. Выбор, конечно, всегда за вами. Но, помните, как быстро влюбились, так же есть большая вероятность быстро и разлюбить. Все может произойти в один миг!

Кстати, этот союз звезд будет нас подталкивать и к скоропалительным финансовым вложениям. Если вы не планировали в ближайшее время серьезных приобретений, но вдруг резко захотите что-то купить, стоит все десять раз взвесить и обдумать. Увы, спустя неделю вы можете более взвешенно подойти к этому вопросу и поймете, что поспешили.

Влюбляйтесь, творите, одаривайте своих возлюбленных подарками, но дружите с головой и серьезнее отнеситесь к теме срочных кредитов.

Овен

У Овнов наступает время эмоционального "выгорания". Вас одолеет апатия и хандра, отсутствие настроения будет негативно сказываться и на работе, и на личной жизни.

Звезды рекомендуют устроить себе небольшую разгрузку: возьмите пару выходных, отдохните. Вам просто необходимо пополнить запасы энергии. В ином случае даже мелкие неприятности на работе могут вогнать в депрессивное состояние, вы будете накручивать себя и раздражаться еще больше.

Помните, что все наши мысли материальны, и если вы начнете думать позитивно, то и все события выстроятся в удачном для вас направлении. Выходные вам лучше всего провести на природе, в компании самых близких людей. Постарайтесь набраться сил.

Телец

Тельцов ожидает на редкость спокойная и гармоничная неделя, никто и ничто не будет вас беспокоить и волновать. На работе и в сфере бизнеса вам стоит проявить креативность, а творческое мышление спасет вас в любых сложных ситуациях. На эту неделю можете смело назначать переговоры, особенно если ранее вы не могли прийти к консенсусу с вашими партнерами по каким-то важным вопросам. Также удачно пройдут намеченные поездки и командировки. Тельцы в этот период будут достаточно любвеобильны и вам захочется почувствовать понимание и заботу от близких людей.

Тем Тельцам, кто еще в поиске своей второй половинки, звезды благоволят в этот период: шансы встретить свою судьбу очень велики. Здоровье также вас не подведет, вы бодры и энергичны, пользуйтесь этим периодом!

Близнецы

На этой неделе Близнецам обязательно улыбнется удача, но главное условие – птицу счастья за хвост должны поймать вы сами. Как только вы видите какую-то хорошую возможность, хватайтесь за нее и прилагайте все необходимые силы для достижения цели.

У многих Близнецов на этой неделе могут открыться таланты, о которых вы и не подозревали. Есть все шансы найти свое предназначение или заняться той деятельностью, которая будет вызывать у вас душевный полет.

Одиноких Близнецов ждет неожиданная судьбоносная встреча, постарайтесь не упустить такой шанс! Те, кто уже состоит в отношениях, могут пережить новый "медовый" месяц, где вы будете олицетворением идеальной пары, наполненной гармонии и доверия друг к другу.

На этой неделе вы полны жизненных сил, плохое самочувствие вам не грозит. На выходных ни в коем случае не сидите дома, обязательно выбирайтесь в свет, кино, театры, выставки и парки ждут вас.

Рак

Ракам эта неделя принесет удачное завершение многих дел, которые ранее не давали вам покоя. Пришло время для сбора урожая. Вам не только удастся решить ворох накопившихся проблем, сдать отчеты и проекты, но и получить за это обещанное вознаграждение. Неделя также хороша для вложения средств, заключения сделок и в целом обещает вам получение прибыли и увеличение доходов.

Также в это время удачно проходят деловые встречи и переговоры, особенно если вопрос касается связей с зарубежными партнерами, иммиграции, получения виз для поездки в дальние страны. Семейные Раки оценят теплые отношения, сложившиеся с супругом, вы получите полную поддержку и взаимопонимание с домашними. А одиноким Ракам, которые находятся в поиске своего счастья, удача должна улыбнуться именно на этой неделе. Вы легко можете завести знакомство, которое в последствии может перерасти в серьезные отношения. Выходные стоит провести в кругу близких людей или друзей. Ваше хорошее настроение сделает вас душой любой компании.

Лев

Львов на этой неделе ожидает период внутренних конфликтов и вынужденной трансформации, а грядущие события помогут вам осознать, что старые методы уже не действуют. Пришло время для внедрения в свою жизнь новаторских идей для вашего развития. Звезды рекомендуют подумать, хотите ли вы дальше двигаться к тем же целям, интересны ли они вам, мотивируют ли они вас на дальнейшие шаги в жизни. Вы можете задуматься о смене профессии или деятельности, так как не будете видеть перспектив на старом месте работы, но не делайте резких движений, вам сейчас необходимо взять небольшой тайм-аут, отдохнуть и только потом принимать взвешенное решение.

Ваши упаднические настроения могут плохо отразиться на самочувствии, берегите нервы, постарайтесь больше времени проводить на природе и в уединении. В семье вас может ожидать некоторое охлаждение отношений, кого-то может ожидать даже полный разрыв отношений: если ситуация давно зрела, то переломный момент настал.

Дева

Девы на этой неделе проявят себя как профессионалы своего дела. Вы блестяще будете справляться со своими обязанностями на работе, в сфере бизнеса или в решении любых текущих вопросов. Вы будете действовать четко и сможете обойти своих конкурентов благодаря смелости и решительности. Если продолжите двигаться дальше так же целенаправленно, то цель, к которой вы стремитесь, легко будет вами достигнута. На этой неделе ваша основная задача не поддаваться эмоциям, только они могут сбить вас с курса.

Но, в отношениях с близкими ваша бескомпромиссность может сыграть с вами злую шутку. Вы слишком резки с окружающими, постарайтесь быть менее строгими и несгибаемыми, тогда части конфликтов можно будет легко избежать. Эта неделя достаточно травмоопасна, берегите себя и будьте осторожны за рулем.

Весы

Весам можно расслабиться и настроиться на легкую и радостную неделю. Ваше состояние беззаботности и предвкушения праздника будут преследовать вас все семь дней. Даже на работе вы сможете получить удовольствие от исполнения своих обязанностей, общение с коллегами будет вам только в радость. Есть все шансы, что руководство заметит ваше рвение и даже сделает вам предложение о повышении в должности.

Романтическое настроение Весов на этой неделе может привести к многочисленным знакомствам, но звезды намекают, что не стоит относиться к ним слишком серьезно, этот период располагает только к флирту и любовным приключениям. Семейным Весам рекомендуется провести выходные с детьми, вы сейчас с ними будете на одной волне.

Скорпион

Скорпионов ждет насыщенная хорошими событиями неделя, все ваши дела будут спориться, а планы активно претворяться в жизнь. Сейчас благоприятное время для начала какого-то нового проекта, подписания договоров и заключения сделок, но будьте готовы, что вам придется изрядно потрудиться, чтобы получить задуманное. Помните, что фортуна на вашей стороне, постарайтесь не упускать этот шанс!

Наиболее удачной в профессиональном плане эта неделя будет для представителей творческих профессий, а также для воспитателей, преподавателей, учителей, работников гостиничного и ресторанного бизнеса. Ко многим Скорпионам на этой неделе придет настоящая любовь, очень вероятны предложения руки и сердца, а у кого-то и даже беременность. Семейным Скорпионам эта неделя может принести настоящую идиллию, а тем, кто сейчас в ссоре – примирение. ​

Стрелец

Стрельцы на этой неделе будут бороться с соблазнами и собственными иллюзиями, особенно это коснется деловой и профессиональной сфер. Вам будет сложно определить свои цели, направление движения, а ваши планы будут не реалистичны и трудно выполнимы. На этот период не стоит планировать проведение финансовых операций, заключение важных сделок, а если вам придется подписывать серьезные документы, то проверяйте каждую букву в них, ведь именно на этой неделе вы будете как магнит притягивать к себе мошенников и обманщиков. Только для представителей творческих профессий, дизайнеров, маркетологов эта неделя может принести успех.

В личной жизни постарайтесь не поддаваться соблазнам и искушениям, не доверяйте первым встречным, если только вы не прочь завести легкий роман или ни к чему не обязывающие отношения. На выходных не стоит устраивать шумные вечеринки с алкоголем, лучше проведите их в тишине и покое.

Козерог

Козерогам эта неделя сулит успех в делах, но только при условии, если вы проявите присущий вам консерватизм и решительность.

Вам придется отбросить эмоции и лишние сантименты. При таком внутреннем настрое вы можете получить и повышение по службе, и успешные переговоры, и новое удачное место работы, и множество перспективных проектов. Еще один совет звезд на эту неделю – все ваши решения не должны быть спонтанными, сначала стоит тщательно обдумать и проанализировать ситуацию, а только потом решительно действовать.

Вы сейчас полны энергии, а это прекрасно отразится на вашем здоровье, никакие болезни в этот период вам не грозят.

В семейных делах вы также склонны действовать резко, что может не понравиться вашим домочадцам. Одиноким Козерогам эта неделя предвещает настоящие африканские страсти, вы и тут не будете стоять в сторонке.

Водолей

Водолеи на этой неделе почувствуют себя победителями, вы сможете успешно выйти из любой, казалось бы, очень сложной ситуации. Звезды предрекают вам спокойный, положительный период, когда все складывается удачно, а проблемы отступают сами собой. В этот период все ваши действия и победы будут так или иначе отражаться на благосостоянии и положении вашей семьи, поэтому если вы будете строить планы в открытии бизнеса или осваивать новые проекты, постарайтесь привлечь членов вашей семьи к участию, и тогда дело пойдет гораздо успешнее.

В профессиональной деятельности вы можете почувствовать, что уже достигли предела на своем месте, а значит, вам пора подниматься на новую ступень в своем развитии. В личной жизни вы также ощутите период семейной идиллии, настоящего взаимопонимания с партнером. Заядлым холостякам звезды обещают судьбоносную встречу со своей половинкой.

Рыбы

Рыбам предстоящая неделя принесет много хлопот и суеты. Вам нужно будет оказаться сразу в нескольких местах одновременно, что конечно не принесет вам спокойствия, но будьте уверены, вы справитесь с этим потоком дел.

На работе ждет множество текущих вопросов, вы будете решать задачи в разных сферах и направлениях, для этого вам понадобится усидчивость и правильная расстановка приоритетов. Благо, что самочувствие не подведет: вы будете активны и полны сил, но тем не менее постарайтесь не перенапрягаться.

В личной жизни – состояние неопределенности. Вы не способны до конца понять, чего хотите от своего партнера. Свободные от уз брака Рыбы могут оказаться в ситуации, когда придется выбирать между несколькими партнерами.