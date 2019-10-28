Гороскоп на ноябрь 2019 года

Овен

В этом месяце Овны будут неохотно общаться с людьми и предпочтут проводить время наедине со своими мыслями, а не в шумной компании. Тем не менее, личную жизнь можно будет устроить подальше от дома или на мероприятии, связанном с работой или учебой.

В ноябре есть опасность быть обманутыми, постарайтесь не начинать важных дел. Возможно общение с госструктурами. Успешна будет любая интеллектуальная деятельность. Есть вероятность получения прибыли из-за границы, поэтому стоит налаживать отношения с зарубежными партнерами и отправляться в поездки.

Будьте аккуратны, так как есть вероятность получения травм.

Телец

В ноябре есть вероятность ухудшения отношений с партнером, а виной тому будет эгоизм Тельцов и их частые мысли о прошлых партнерах. В общении с окружающими вы будете склонны чересчур себя критиковать. Вероятны ссоры и конфликты, в которых можно будет винить только себя. У одиноких Тельцов возможны мимолетные романы.

Хорошая прибыль ждет представителей этого знака, если они будут управлять финансами других людей или отвечать за какие-либо совместные проекты.

В ноябре будет хороша любая физическая нагрузка, направленная на общую физическую форму и укрепление иммунитета.

Близнецы

Дружеские и любовные отношения могут выйти на первый план в этом месяце, и, вполне возможно, что Близнецы будут решать какие-то связанные с этим проблемы. Если у вас есть партнер, то отношения будут очень гармоничными. Если вы еще одиноки, то в ноябре много шансов встретить свою вторую половинку. Чтобы избежать конфликтов, постарайтесь не вызывать ревность у близкого человека.

Рабочие контакты будут даваться с трудом, возможно недопонимание в отношениях с коллегами. Это может привести к тому, что Близнецы предпочтут все делать самостоятельно. Сейчас хорошо доделывать старые проекты и решать давние задачи, это существенно улучшит положение дел.

Обратите внимание на здоровье эндокринной системы.

Рак

Раки в ноябре решат отвлечься от рабочих проблем и посвятят время личной жизни. Вы будете романтичны и обворожительны как никогда, привлекая много внимания противоположного пола. Новые знакомства неизбежны. Возможен даже служебный роман.

Представители этого знака не захотят брать на себя дополнительную ответственность по рабочим вопросам, что может вызвать проблемы в отношении с коллегами и начальством. Тем не менее, обстановка на работе будет достаточно ровной, а финансовое положение стабильным.

Обращайте особое внимание на здоровье бронхо-легочной системы, в ноябре она особенно уязвима.

Лев

Одиноким представителям знака ноябрь принесет несколько серьезных знакомств. В этом месяце вы будете особенно привлекательны для противоположного пола, поэтому сможете завязать как необременительные, так и серьезные отношения.

Двигаться вперед могут помешать проблемы из прошлого. В ноябре хорошую прибыль может принести игра на бирже и вещи, связанные с азартом. Ваша популярность у противоположного пола также может улучшить ваше финансовое положение.

Постарайтесь уберечь себя от сезонных болезней.

Дева

Вероятно, Девам придется приложить некоторые усилия для налаживания отношений с близкими. В целом, на первый план в ноябре выйдет семья и дом.

В делах возможны некоторые задержки, так же как и в поступлении информации. Вообще в этом месяце будет много новых проектов, но не забывайте доводить до конца старые. В ноябре Девы могут много времени уделять обустройству быта и наведению уюта. В целом месяц обещает быть довольно продуктивным и успешным. Однако высока вероятность накопления усталости и нервного перенапряжения. Не забывайте отдыхать и принимать витамины.

Весы

Весы будут достаточно дружелюбны и очаровательны для того, чтобы притянуть к себе новые отношения. Семейных представителей знака ждет непростой период... У некоторых накал страстей может вызвать желание закончить отношения, но не стоит с этим спешить. Причиной семейных проблем может быть ваш эгоизм.

Ноябрь Весы посвятят анализу и исправлению прошлых ошибок. Возможно, какие-то из них сделают более бережливыми, что не распространяется на крупные траты. Вам рекомендуется прислушаться к рекомендациям окружающих по данному вопросу, чтобы избежать ошибок, которые могут быть банально связаны с недостатком информации. Здоровье обещает быть крепким.

Скорпион

В ноябре возрастет чувственность Скорпионов, что только положительным образом скажется на вашей личной жизни. В этом месяце вы сможете достигнуть любой поставленной цели. Также сейчас хорошо менять имидж и обновлять гардероб.

Вы будете пытаться сделать несколько дел сразу. Излишняя суета может привести к задержкам и ошибкам. Финансовый вопрос выйдет на первое место в этом месяце. Однако возможны и какие-то неожиданные доходы. В целом материальное положение должно улучшиться, но есть вероятность сделать необдуманные крупные покупки.

Проблем со здоровьем не ожидается, но стоматолога желательно посетить.

Стрелец

В этом месяце Стрельцы будут уделять особенное внимание своей внешности, что поможет вам очаровать любого. Но при этом вы предпочтете проводить время в одиночестве. Тем представителям знака, кто находится в паре, будет легко наладить отношения с партнером и уладить все недоразумения.

Вероятно, что Стрельцы будут чувствовать себя немного не в своей тарелке и пытаться найти внутренний баланс. Вернуть равновесие вам поможет деятельность, направленная на пользу другим людям. С профессиональной точки зрения ноябрь может оказаться не самым простым, но к его концу все должно стабилизироваться и открыться для новых возможностей.

Здоровье не вызывает опасений. Но плохое настроение, появляющееся периодически, может испортить общую благоприятную картину.

Козерог

Одиноким представителям знака рекомендуется быть аккуратнее в знакомствах, так как есть вероятность скрытых пороков у нового партнера. Если ваши отношения давно шли к разрыву, то в ноябре он может произойти окончательно.

В этом месяце Козероги могут неохотно идти на общение, они будут несговорчивы и довольно упрямы. Тем не менее, сейчас хорошее время для открытия дополнительного истончила заработка, которые может быть связан с творчеством.

Обратите внимание на здоровье суставов и мышц, есть вероятность травм.

Водолей

У одиноких Водолеев есть все шансы встретить свою любовь, причем произойти это может с подачи общих знакомых. Если вы состоите в отношениях, то постарайтесь поумерить свой эгоизм, обесценивая заслуги близких, уже совсем скоро вам понадобится их помощь и поддержка.

Рекомендуется провести анализ своих прошлых ошибок, чтобы не совершать их в будущем. В этом месяце успешной будет коллективная работа. Будьте аккуратны, есть вероятность конфликтов с руководством.

Постарайтесь не сильно нагружать ноги, возможны травмы.

Рыбы

В ноябре Рыбы будут особенно очаровательны. Вы сможете завести как полезные для работы знакомства, так и устроить свою личную жизнь. Также романтические отношения, завязанные в этот период, помогут достижению какой-то цели или повышению статуса. Есть вероятность служебного романа.

Есть вероятность, что Рыбы будут слишком зацикливаться на мелких проблемах, которые не стоят внимания. В общении с коллегами могут возникнуть сложности из-за вашего стремления к самостоятельности.

В ноябре представители вашего знака могут почувствовать упадок сил.