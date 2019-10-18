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Гороскоп

Совет на выходные 19-20 октября 2019 года

Фото: pixabay.com
В ближайшие выходные будет полезно оказаться в среде, где присутствует дух состязания. Вы можете либо сами принять участие в соревновании, либо посмотреть, как конкурируют между собой другие.
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"В эти выходные нам полезно будет заниматься чем-то и вовлекаться в такие дела, где в том или ином виде присутствует элемент соревновательности. В то же время этот элемент не должен зашкаливать, не должен переходить ту тонкую черту, когда это из пользы и желания тянуться к чему-то большему и развиваться, превращается в манию или когда для достижения чего-то все средства становятся хороши. Так или иначе, в среде, где присутствует здоровая конкуренция, нам в эти дни находиться очень и очень полезно", – рассказала синхролог Наталья Ковалева

Причины этого могут быть разные. Кому-то из нас будет хорошо "зажечься" от какого-то человека или людей, которые активно включены в какую-то активность, которая нам тоже интересна. Кому-то же, кто уже активно вовлечен в некую деятельность, где конкуренция довольно выражена, огромную радость и пользу принесет осознание собственных результатов. Таким образом, например, участие в эти дни в каких-то соревнованиях или поход "поболеть" за кого-то, кто это делает, будет прекрасным вариантом проведения выходных. Впрочем, даже чтение какой-то литературы, посвященной данной теме, может неожиданно образом задеть вас за живое, пробить виртуальную "броню" и подтолкнуть к неким личным свершениям. 

18 октября 2019, 15:57

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