Совет на выходные 12-13 октября 2019 года

В эти выходные многое будет зависеть от того, насколько вы верите в себя и свои силы, от умения держать контроль за ситуацией и не подвергать сомнению правильность выбранного пути, если что-то идет не так.

"Все задачи, которые могут встать в эти выходные, вам однозначно по силам. Если в ближайшие дни возникнут какие-то проблемы, то они должны будут решиться достаточно легко. Если же этого не произойдет, корень проблемы нужно искать внутри себя. Как только вы разрешите свои внутренние сомнения и противоречия, найдутся правильные ответы на все вопросы", – говорит синхролог Наталья Ковалева.

Некоторые могут столкнуться с интересной ситуацией, когда привычный способ взаимодействия с другими людьми или влияния на ситуацию почему-то даст сбой и перестанет работать. Воспринимайте это как знак. Возможно вам стоит изучить на практике другой вид "силы" и убедиться, что при необходимости вы и это умеете решать вопросы другими, не слишком привычными вам способами. Например, если вы привыкли быть лидером и вести других людей за собой, проявляя авторитарность, то перед вами может встать необходимость наоборот продемонстрировать выраженную гибкость и умение договариваться с людьми. Главное - вовремя это распознать.