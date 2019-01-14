"Мира ждать не стоит": Королевскую семью раздирают интриги

Известно, что герцогини Сассекская и Кембриджская имеют между собой довольно натянутые отношения. Хотя и Меган Маркл, и Кейт Миддлтон – вовсе не голубых кровей, у каждой есть претензии на первенство.

Как будут складываться отношения в королевской семье Великобритании, "Дни.ру" рассказала таролог, ясновидящая Марианна Абравитова.

"Да, ссора между ними была. Она плавно перешла и на братьев (принцы Гарри и Уильям – прим. ред.). В этом есть логика. Уклад королевской семьи имеет свои особенности заложенные годами. Все это строго соблюдается и все живут практически по регламенту. Некое ранжирование присутствует", – отметила таролог. Она добавила, что если в такое общество попадают люди вовсе не королевских кровей, "можно сказать, с улицы", то не стоит и удивляться.

"Эти люди обычные и выясняют отношения они согласно тому, как привыкли жить раньше и как их воспитали", – заявила ясновидящая о Кейт и Меган. "Мира ожидать внутри королевской семьи не стоит. Им сложно будет одеть на лица мирную маску. Все будет происходить по нарастающей. Волна будет захлестывать, появятся новые негативные эмоции", – предсказала Абравитова.

По ее словам, наступит новая эра в жизни королевских покоев. "Нас ждет много чего интересного. Армия поклонников у каждого будет расти, а между собой все будет выглядеть, как соревнование. Позже все это будет демонстрироваться на людях, и тем самым ажиотаж вокруг королевских особ будет расти не по дням, а по часам", – резюмировала таролог.