Лето-2018 грозит опасностью для жителей Земли

25 июня мы вступили в фазу ретроградного Марса, который составляет два или два с половиной месяца и случается один раз в два года. В астрологии Марс отвечает за старт дела и любые активные действия, направленные на преодоление препятствий, за сексуальные отношения (поиск партнера мечты), а также за вопросы личной безопасности и различные травмы. Фаза ретроградного Марса продлится до 26 августа 2018 года.

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