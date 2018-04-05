Собчак и Виторган на грани разрыва

Ксения Собчак после участия в выборах президента России нашла новый способ привлечь внимание общественности. Ходят слухи, что телеведущая ждет ребенка. Ясновидящая Кажетта Ахметжанова заглянула в будущее Ксении, чтобы выяснить, что же на самом деле происходит в жизни Собчак.



"Хочу начать с того, что она молодец, что выступила кандидатом на выборах. Нестрашно, что сейчас она не прошла. В будущем у нее будет возможность сделать отличную политическую карьеру. Примерно через 15 лет придут к власти две сильные женщины. Они будут доминировать у власти, и, возможно, в нашей стране женщина станет президентом", – рассказала ясновидящая Кажетта Ахметжанова.

У Ксении это первый опыт участия в выборах президента. "Конечно, она переживала. Но она, кстати сказать, собрала вокруг себя много единомышленников. Армия ее почитателей увеличилась втрое. Я смотрю по камням и вижу 90% успеха, если Ксения еще раз попробует в будущем себя кандидатом в президенты. Возможно, она сможет занять достойное место у власти", – отметила ясновидящая.

Что касается брака, то у Виторгана и Собчак начался сложный период. "Не все так гладко. С одной стороны, Ксения полностью ушла с головой в работу и не так много время уделяет семье. С другой стороны, я вижу, что СМИ постоянно охотятся за ней и подливают масла в огонь. Хочу сказать, что муж ее действительно любит. Но тут есть небольшая угроза разрыва отношений", – считает Ахметжанова.

Публикация от Ксения Собчак (@xenia_sobchak) 2 Апр 2018 в 11:36 PDT

Ясновидящая рекомендует Ксении не расставаться с мужем, несмотря ни на какие ситуации в жизни. "Между ними есть искра, есть отношения. А все, что происходит в целом, то, что мы видим, мне кажется ненужным. Ксения сильный человек и сумеет выстоять, несмотря ни на какие инфоповоды, которые выбрасывает против или за пресса. По поводу деторождения – камни показывают троих детей в программе. Следующим, возможно, родится мальчик. Четко беременность сейчас не просматривается. Как вы сами понимаете, все может измениться", – заключила Кажетта.

