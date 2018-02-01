Гороскоп здоровья на февраль 2018

ОВЕН

В целом февраль – хороший месяц, и здоровью типичных Овнов сейчас ничего серьезного не угрожает. Единственное предупреждение: будьте внимательны в поездках и в отпуске. Вы рискуете получить травму по неосторожности.

ТЕЛЕЦ

В феврале у Тельцов сохраняется опасность получить бытовую или производственную травму. Конечно, это не значит, что надо сидеть без дела на диване весь месяц. Просто будьте осмотрительны, соблюдайте правила техники безопасности и избегайте экстрима.

БЛИЗНЕЦЫ

Типичным Близнецам вряд ли придется много времени уделять своему здоровью в этом месяце. Главное, не сильно нагружайте печень и не выдумывайте опасностей, которых на самом деле нет. Иначе вы рискуете накликать неприятности.

РАК

Ракам необходимо внимательно следить за своим здоровьем в этом месяце. Возможно повышение температуры, так что одевайтесь по погоде и принимайте витамины. Кроме того, в первой половине февраля повышенную осторожность надо проявлять на транспорте.

ЛЕВ

Пристальное внимание своему здоровью, особенно в середине месяца, надо уделить тем Львам, у кого есть заболевания сердечнососудистой системы или какие-либо проблемы с сердцем. Во второй половине февраля повышается опасность ДТП – берегите себя.

ДЕВА

Первая половина месяца опасна заболеваниям дыхательных путей и почек. Так что не сидите на холодном и одевайтесь по погоде, а если почувствуете какое-то недомогание, обращайтесь к врачу. Не нужно затягивать с лечением, это может вызвать серьезные осложнения.

ВЕСЫ

Здоровью типичных Весов в феврале ничего не угрожает. Единственная опасность исходит сейчас от различных искушений. Не налегайте на спиртные напитки и постарайтесь отказаться от прочих вредных привычек, тогда с вами все будет в порядке.

СКОРПИОН

Скорпионы – одни из самых бесстрашных знаков среди всего зодиака. Понятно, что вы ничего не боитесь, но все-таки не лезьте на рожон в этом месяце, сейчас ваша энергия может сработать против вас. Хотя, скорее всего, вы просто почувствуете дополнительный прилив сил.

СТРЕЛЕЦ

Вряд ли представители знака Стрелец в феврале будут часто жаловаться на плохое самочувствие – сейчас с вами все хорошо. Только не забывайте вовремя отдыхать, возможно переутомление из-за большой личной активности.

КОЗЕРОГ

В первой половине февраля у Козерогов могут возникнуть проблемы с мочеполовой и дыхательной системой. Если почувствуете ухудшение самочувствия, главное, обратиться к врачу, а не ставить себе диагнозы и не назначать лечение самостоятельно.

ВОДОЛЕЙ

Типичным Водолеям необходимо тщательно следить за самочувствием, особенно в середине февраля. Если будете плохо себя чувствовать, не откладывайте поход к врачу на долгое время, лучше начать лечение как можно раньше, пока болезнь не успела развиться.

РЫБЫ

В феврале Рыбам было бы полезно улучшить свое здоровье в санатории или каком-нибудь оздоровительном центре. Для укрепления организма можно просто отправиться на отдых, например, в место с горячими лечебными источниками.