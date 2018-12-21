Совет на выходные, 22-23 декабря 2018 года

В эти выходные очень важно будет найти, хранить и пестовать в себе уверенность в том, что у вас все получится. Если вы в последнее время вкладывались в какое-то важное дело, то сейчас имеет смысл немного выдохнуть и просто побыть в состоянии спокойной уверенности, что ваш вклад принесет плоды. Для этого совсем не обязательно постоянно суетиться и волноваться.



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