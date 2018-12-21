Совет на выходные, 22-23 декабря 2018 года
"Впрочем, такая уверенность не предполагает полное отсутствие каких-либо действий, хотя, конечно, и это возможно, – предупреждает синхролог-консультант Наталья Ковалева. – Скорее нужно настроиться на отсутствие суеты, спокойную готовность принимать решения и предпринимать необходимые действия. И лучше, чтобы они были не суматошными и лихорадочными, а мягкими и плавными".
Ресурс для того, чтобы находиться в правильном состоянии, стоит поискать в первую очередь в вашей семье и у домашнего очага. "Для кого-то хорошо будет побыть со своими родными, может быть, даже поехать в гости к своим старшим родственникам, а кто-то почерпнет силы, проведя выходные у себя дома, причем совсем не обязательно сидеть одному, можно, например, пригласить в гости друзей. Чего точно не стоит делать, так это участвовать в новогодних гонках и суетиться, пытаясь впихнуть в эти дни все, что можно и нельзя", – посоветовала эксперт.
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