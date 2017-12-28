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Навка рассказала о связи Лорак и Панайотова

Ани Лорак, Александр Панайотов. Фото: Dni.Ru
Прославленная фигуристка Татьяна Навка дала откровенное интервью. Она рассказала о работе и личной жизни, а также объяснила, что связывает Филиппа Киркорова, Ани Лорак и Александра Панайотова.
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Татьяна Навка занята постановкой ледового шоу "Руслан и Людмила". В масштабном действе участвуют звезды мирового фигурного катания. Сама Татьяна исполнит роль Людмилы. А Руслана сыграет прославленный фигурист Петр Чернышов.

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Не остались в стороне и звезды отечественной эстрады. Навка рассказала о связи Филиппа Киркорова, Ани Лорак и Александра Панайотова. Оказывается, эти артисты спели партии Черномора, Людмилы и Руслана соответственно.

"Филипп согласился сразу же, не раздумывая. Я позвонила и сказала: "Филипп, дорогой, есть такая идея. Возможно ли с тобой это осуществить?" На что он ответил: "Таня, за тобой хоть на край света! Я согласен!" Филипп, безусловно, талантище. Не представляю, кто бы еще настолько харизматично и феерично смог исполнить партию одного из самых ярких персонажей шоу. Я очень благодарна ему и всем остальным нашим певцам – Ани Лорак и Саше Панайотову. Они потрясающе вжились в роли", – цитирует Татьяну Навку сайт "Комсомольская правда".

Интересно, что в команде, работающей над мюзиклом, состоит бывший муж Татьяны Александр Жулин. "Александр – мой тренер. Мы 20 лет вместе работали в спорте, поэтому друг друга понимаем в профессиональном смысле с полуслова. Очень приятно, что при всей занятости (Александр параллельно готовит своих спортсменов к Олимпийским играм) он находит время помогать и нам", – сообщила Навка.

Зашла речь и о личной жизни. Татьяна рассказала, как встретит Новый год. "С детьми, мужем, родителями и друзьями. Новый год для меня – абсолютно семейный праздник. Ни в каких ресторанах он не будет таким теплым и душевным, как дома. Поэтому, как в моем детстве, у нас на новогоднем столе будут и оливье, и селедка под шубой, и холодец, и телевизор с президентом, и елка, и Дед Мороз", – заключила фигуристка.

Автор: Наталья Аряева28 декабря 2017, 07:42
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