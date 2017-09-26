Брак Михалковой обречен

Брак Надежды Михалковой обречен. Актриса переключилась с семьи на творчество. Об этом Dni.Ru рассказала ясновидящая и таролог Марианна Абравитова.

"Надежде Михалковой можно просто позавидовать. Она вступила в такой этап своей жизни, что все за что она не возьмется, все будет получаться мгновенно. Она просто стремительно начнет взлетать по карьерной лестнице", – заявила ясновидящая и таролог Марианна Абравитова.

Михалкова будет фантонировать новыми идеями и невероятно интересными проектами. "Нереально много работы, интересных людей, которые будут являться некими единомышленниками и двигателями ее успеха, буквально сплотят всех вокруг нее", – отметила таролог.

По словам ясновидящей, раньше Надежда активно занималась семьей, урегулированием многих проблем, решением совершенно не творческих целей и задач. Теперь же она полностью освободилась от этих аспектов и всецело переключила себя на творчество.

"Сама она этому безумно рада. Многие могут взять с нее пример. Не стоит опускать голову и жить всецело поглощаясь проблемами домашних забот и находиться "За Мужем" в полном смысле этого слова. Если есть возможность саморазвития и самосовершенствования, то не жалейте на это ни сил ни время и идите вперед", – советует Абравитова.

Михалкова состоялась не только как мать, но и как яркий и творческий человек. "Совсем скоро она засияет еще ярче и творческий подъем только начинается", – считает таролог.

"По поводу Резо – собственно тут распутывать и налаживать нечего. Этот узел попросту нужно разорвать и никакого другого пути тут нет. Каждый просто пойдет своей дорогой, и он как творческий человек тоже встанет в свою колею. Надя в личностном и духовном росте осваивает как будто личностную новую площадку", – добавила ясновидящая.

Что касается ее личной жизни, то тут карты показали, что Михалкова выйдет замуж еще раз. "Это будет конечно не завтра, и не скоро. Но брак будет осмысленный, духовный и с взаимными целями и интересами. С Резо платформой отношений была конечно же страсть. В любом случае она уверенно идет к своей цели и счастье не за горами", – заключила Абравитова.