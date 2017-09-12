Анна Михалкова рассказала о своей необычной дочери

На днях Анна Михалкова отметила четырехлетие своей дочери Лидии. Актриса рассказала о том, что поведение наследницы для нее удивительно: ей не требуются сверстники, она с трудом приняла двух братьев, а посередине собственного праздника Лидия встала и ушла.

Своими откровениями Анна Михалкова поделилась с многочисленными подписчиками странички в социальной сети Instagram. "Лида не очень общительна, она не испытывает потребность в социализации))) что для меня, конечно, удивительно , так как я обожаю людей и такой была с детства", – рассказала актриса.

В качестве доказательства того, что ее наследница весьма необычная девочка, Михалкова привела такой факт: Лидия с трудом смирилась с тем, что у нее есть два старших брата. "Иногда она продолжает настаивать на том, что у Андрея и Сергея другие родители и она единственный ребенок в семье)", – поведала Анна. А еще во время праздника в честь ее дня рождения Лидия вдруг покинула общество.

"В этом году к Лиде пришли все-таки несколько девочек( спасибо моей подруге Наташе, у которой замечательные, нежные и добрые девочки, которые были готовы к тому, что в середине праздника Лида сказала, что она пойдет поиграть одна в свою комнату))", – поделилась Михалкова.

Публикация от Anna Mikhalkova (@anikiti4na) Сен 9 2017 в 1:35 PDT

Актриса сделала вывод, что грандиозные праздники, которые родители устраивают для своих детей, нужны им самим, а не их отпрыскам. "Я когда-то прочитала у какого-то детского психолога, что оптимальное количество гостей на др Малыша должно составлять "цифра возраста" +"1", – отметила актриса.

Публикация от Anna Mikhalkova (@anikiti4na) Апр 15 2017 в 7:51 PDT

История с днем рождения Лидии кое-чему научила Михалкову. По ее признанию, она очень рада от того, что перестала волноваться, если дети ведут себя не так, как она хотела. "Я рада что Альберт (муж Анны Михалковой. – Прим.ред.), мои подруги, моя сестра принимают это", – заключила артистка. Отметим, что в комментариях множество подписчиков поддержали Михалкову.