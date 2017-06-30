Совет на выходные, 1-2 июля 2017

В выходные всем нам крайне желательно научиться бороться со своими страхами или хотя бы начать это важное дело. В противном случае есть риск серьезно подпортить уик-энд.

Синхролог-консультант Наталья Ковалева, эксперт в области диагностики и прогнозирования посредством системы Таро, а также астрологических домов и нумерологии, рассказала читателям Dni.Ru, как лучше провести грядущие выходные.

Важно понять, что страхи, которые живут в нашей голове, это часть нас. Этого "жильца" заселили туда мы сами. Да, возможно, не без помощи значимых окружающих. Да, этому могли способствовать реальные обстоятельства. И все же это фантом, которого мы слепили самостоятельно, хотя и не вполне осознанно, из кусочков ярких впечатлений и событий, из слов значимых людей. Его сила и способность управлять нашей жизнью напрямую зависит от того, сколько энергии мы в него вкладываем, насколько активно подпитываем.

В эти дни страхи могут обостриться и стать своеобразной лакмусовой бумажкой, указывающей на то, чем следует заняться вплотную. Способы борьбы могут быть самыми разными: можно сделать то, чего боишься, или пойти к психологу. Тем не менее даже в последнем случае стоит помнить, что за нас никто ничего не сделает. Нас могут направить, нам могут помочь что-то понять, но переставлять ноги за нас никто не будет.

Зоны повышенного внимания в эти выходные – дети (как реальные, так и желаемые), влюбленность и творчество.