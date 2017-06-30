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Гороскоп

Бизнес-гороскоп на июль 2017 года

Фото: dni.ru
Сезон отпусков станет для некоторых знаков – не повод расслабляться и отдыхать. По словам астролога Центра прогнозирования и психологии "АструС" Юлии Самоделовой, некоторым представителям зодиакального круга стоит отложить каникулы на другой месяц.
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ОВЕН

Самыми успешными в этом месяце будут те представители знака, которые занимаются недвижимостью. Позиция ваших партнеров для вас будет иметь очень большое значение. Прежде всего, это относится к размеру ваших общих доходов. Все траты лучше всего делать в начале месяца.

ТЕЛЕЦ

У представителей знака Телец сейчас время раздачи долгов. И, дай Бог, чтобы должны были вам. Тогда именно в июле у вас есть шанс получить не только те деньги, которые вы когда-то кому-то давали взаймы, но и понять, как моральная поддержка, оказанная людям, превращается в денежный эквивалент.

БЛИЗНЕЦЫ

Маловероятно, что у Близнецов в июле будет развиваться бизнес. Скорее всего будет вы сможете поддерживать имеющийся уровень. Но, если вдруг вам предложат какие-то, с вашей точки зрения, невероятные возможности, соглашайтесь! Вы точно ничего не потеряете, а можете еще и обрести.

РАК

Максимальную активность в бизнесе и в профессиональной деятельности представителям знака Рак следует проявлять в первой половине месяца. Именно в этот период можно не только продуктивно поработать, но и получить за свою работу адекватный материальный эквивалент.

ЛЕВ

Если в июле вы собираетесь в отпуск, постарайтесь вернуться на работу к 20-23 числу. Во-первых, ваше присутствие на рабочем месте будет необходимо, а во-вторых, это позволит вам неплохо заработать. Ведь оказаться в нужное время в нужном месте – это важно.

ДЕВА

Если у вас есть возможность в июле не уходить в отпуск, а поработать, то так и сделайте. Полупустой офис и возможность спокойно, вдумчиво заняться делами доставят вам удовольствие. Так почему бы не воспользоваться этой редкой возможностью. Да и зарплата будет хорошая.

ВЕСЫ

Июль – это месяц большой активности, как в делах, так и в получении информации, обучении и поиске тех людей, которые смогут быть посредниками или занимаются тем же, чем и вы. Так что вам полезно конкурентов превратить в союзников. Возможно, следует рассмотреть вопрос о слиянии и объединении усилий.

СКОРПИОН

У Скорпионов в бизнесе и профессиональной деятельности начался период обновления. Вам помогут новые идеи, особенно связанные с использованием современных технологий. Так что не бойтесь новых веяний и методов работы. Застой – ваш худший враг.

СТРЕЛЕЦ

Представителям вашего знака вряд ли удастся прилично заработать в этом месяце. Более того, если у вас есть сбережения, не торопитесь их тратить. Понятно, что Стрельцам тяжело себя ограничивать, но очень скоро вы поймете, что правильно сделали, отказавшись от лишних трат и крупных покупок.

КОЗЕРОГ

Козерогам, несмотря на сезон отпусков, нужно работать, работать и еще раз работать. Нельзя упустить благоприятный момент для развития бизнеса, профессионального совершенствования и получения материальной пользы. А сейчас именно такое время. Так что каникулы лучше перенести на осень.

ВОДОЛЕЙ

Скорее всего многие представители знака Водолей будут вынуждены в этом месяце работать. Прямо сейчас вы вряд ли получите то вознаграждение, на которое рассчитываете, поэтому постарайтесь отдать предпочтение видам деятельности, способным обеспечить вам долгосрочную перспективу, в том числе и финансовую.

РЫБЫ

К сожалению, у Рыб, занимающихся собственным бизнесом, сейчас больше потерь и трат, чем доходов. Нужно просто пережить этот период. В бизнесе бывает и так. Те, кто работает по найму, тоже могут быть недовольны положением вещей на работе и зарплатой. Но менять сейчас что-то совсем не время.

30 июня 2017, 21:56

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