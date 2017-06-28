Певец из "Иванушек" попал в реанимацию ММКФ Интервью Эксклюзив Дом-2

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Гороскоп

Любовный гороскоп на июль

Фото: Dni.Ru
Для многих знаков зодиакального круга июль станет месяцем перемен. Кто сможет построить свое светлое будущее, а кому не следует провоцировать своего партнера, рассказала астролог Центра прогнозирования и психологии "АструС" Юлия Самоделова.
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ОВЕН

Партнерские отношения представителей знака Овен сейчас активно развиваются. И не важно, многие годы вы рядом с вашим партнером или познакомились недавно. Как бы то ни было, этот месяц – самое хорошее время, чтобы строить свое будущее.

ТЕЛЕЦ

Вторая половина месяца для вас будет гораздо хуже первой. Поэтому, если вы хотели бы прояснить свои намерения или выяснить отношения с партнером, сделайте это до того, как Марс близко подойдет к Солнцу, то есть до 10-13 июля. Иначе все ваши слова будут разбиваться о стену непонимания.

БЛИЗНЕЦЫ

Союзы многих представителей знака Близнецы буквально трещат по швам. Именно сейчас вам придется ответить себе на вопрос, действительно ли тот человек, с которым вы живете, является вашим во всех смыслах. Действуйте в зависимости от того ответа, который вы себе дали.

РАК

В личной жизни вам придется брать инициативу в свои руки. Особенно это относится к мужчинам. И хотя считается, что представители вашего знака не очень любят проявлять активность в отношениях, это сейчас та стратегия, которая поможет вам построить свое счастливое будущее.

ЛЕВ

Решение вопроса отношений сейчас целиком и полностью находится в ваших руках. Если у вас нет партнера, а вы хотите изменить положение вещей, немедленно предпринимайте усилия для того, чтобы построить личную жизнь. Если у вас есть супруг и семья, наслаждайтесь счастьем.

ДЕВА

Некоторые представители знака Дева постараются вернуться в былые отношения, и у вас есть все шансы на успех. А вот чего делать не стоит, особенно это относится к мужчинам, так это заводить параллельно два романа. Вы рискуете провалиться по всем фронтам.

ВЕСЫ

В партнерских отношениях, оставаясь ведущим, вам не следует забывать об интересах партнера. Хотя бы создавайте видимость, что вы не главный и готовы передать инициативу в руки любимого человека. Уж кто-кто, а представители знака Весы умеют быть и лояльными, и даже удобными в отношениях.

СКОРПИОН

Одинокие представители знака Скорпион, заинтересованные в партнере, с которым можно прожить многие годы, должны проявлять активность в самом начале месяца. А те, кто мечтает о детях, должны предпринимать усилия на протяжении всего месяца. Для исполнения этого желания очень благоприятные показатели.

СТРЕЛЕЦ

Представители знака Стрелец в этом месяце будут исключительно привлекательны для противоположного пола. Особенно это касается Стрельцов-мужчин. Если вы одиноки и мечтаете о любви, пользуйтесь благоприятным моментом. Но если у вас есть пара, постарайтесь не поддаваться на провокации со стороны.

КОЗЕРОГ

Дамам, рожденным с Солнцем в знаке Козерог, сейчас можно рассчитывать на устройство личной жизни. И это не только перспектива знакомства с будущим мужем, но и трансформация одних отношений в другие, например, дружеских в романтические. Вам даже и знакомиться не придется, вы уже друзья.

ВОДОЛЕЙ

В личных отношениях постарайтесь отдать инициативу партнеру. Если вы хотели бы выйти замуж или жениться, дайте понять избраннику ваши намерения, но ждите, чтобы он (или она) сам начал разговор. У вас сейчас роль ведомого, и нужно постараться ей соответствовать, тогда все отлично получится.

РЫБЫ

Рыб в июле не ждут никакие перемены личной жизни. Если вы одиноки, скорее всего эта ситуация сохранится в течение месяца. Если у вас есть партнер, вы будете с ним жить, как жили – никакие катаклизмы вам не угрожают. Стабильность сейчас является основным показателем вашей личной жизни.

28 июня 2017, 21:48

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