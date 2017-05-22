Астрологический прогноз с 22 по 28 мая

Практически вся неделя пройдет на последней фазе луны, и уже в ночь с четверга на пятницу ожидается новолуние. Напомним, что на стареющей луне не стоит начинать никаких дел, а вот заканчивать – пожалуйста.

В начале лунного месяца можно загадывать желания – они обязательно сбудутся, заверил астролог Центра прогнозирования и психологии "АструС" Михаил Чистяков.

ОВЕН

В первые же дни вы можете показать все, на что способны. Не стоит прятаться за чужими спинами, что вам, в общем-то, и не свойственно. Уже в середине недели можно рассчитывать на вознаграждение. Уик-энд будет посвящен интеллектуальной деятельности. Воскресенье проведите дома.

ТЕЛЕЦ

Нельзя сказать, что все заладится сразу, поэтому в понедельник-вторник лучше побыть на скамейке запасных и не строить из себя супергероя. Ситуация изменится в среду: откроется второе дыхание, и вы сможете справиться с любой задачей. Воскресенье можно провести в дружеской компании.

БЛИЗНЕЦЫ

Неделя, видимо, будет очень неровной для типичных представителей этого знака. В понедельник и вторник вместе с друзьями вы еще способны к полезным действиям, чего не скажешь о середине недели. В пятницу вы воспрянете духом, все будет получаться. Выходные пройдут на ура.

РАК

В первый же день вы можете стать безусловным фаворитом на работе, поэтому не стоит долго раскачиваться, а тем более брать отгулы. Если в среду и четверг энергии убавится – помогут товарищи. Под конец недели может быть упадок сил, но в воскресенье вы снова на коне.

ЛЕВ

Лев – один из знаков, которым будет везти практически всю неделю. В первые дни гарантирован успех в обучении, но даже если вы вышли из этого возраста, расширить кругозор не помешает. Середина недели – для практических результатов, а конец – для встреч с друзьями. В воскресенье отдохните вдали от шума и суеты.

ДЕВА

Если не хотите попасть в неприятную ситуацию, соблюдайте правила личной безопасности и осторожность при переходе улицы. В среду можно быть посмелее – авантюры приветствуются. В пятницу ожидается прорыв в карьере. Воскресенье подойдет для дружеских встреч.

ВЕСЫ

Весы считаются одним из коллективных знаков, и первые дни располагают именно к коллективной работе – собственные проекты оставьте на потом. В среду и четверг велик риск получить бытовую или производственную травму, поэтому будьте осторожнее. В пятницу можно расправить плечи. Уик-энд – хорошее время для путешествий.

СКОРПИОН

Неделя может начаться с напряженного труда, который вряд ли принесет моральное или физическое удовлетворение. Ее середина будет посвящена коллективным проблемам, главное – чувствовать себя частью команды. Если ближе к выходным вам предложат экстрим, лучше откажитесь.

СТРЕЛЕЦ

Неделя должна начаться весело: это время благоприятно как для работы, так и для отдыха, например, для похода в театр. В ее середине вдохновения поубавится – придется заниматься рутинной работой. Конец недели посвятите своей половине, а воскресенье лучше провести дома.

КОЗЕРОГ

Представители вашего знака – самые целеустремленные люди, но даже таким требуется передышка. В понедельник и вторник не стоит стремиться к карьерным свершениям, лучше заняться домашними делами. А вот среда и четверг подойдут для трудовых подвигов. В пятницу вы можете почувствовать себя хуже – не планируйте важных дел.

ВОДОЛЕЙ

В первый же день вы окажетесь в водовороте звонков и сообщений, правда, не всегда нужных и полезных. Не исключено, что начальство отправит вас в местную командировку. В середине недели ожидается затишье – можно будет заняться своими делами. Уже в пятницу можно устроить себе праздник.

РЫБЫ

Не стоит избегать физического труда в первые дни: он пойдет на пользу и, скорее всего, будет щедро оплачен. Середина недели – для интеллектуальной работы. Пятницу и субботу можно провести дома или на даче, а в воскресенье повеселитесь вместе с близкими.