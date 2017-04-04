Любовный треугольник Дмитрия Нагиева

Дмитрий Нагиев – один из самых успешных творческих людей нашего времени, который сочетает в себе множество талантов. Прекрасный ведущий и актер, он не оставляет равнодушным ни одного зрителя и словно маг заставляет прильнуть к экрану телевизора и смотреть до конца.

Изучая натальную карту Дмитрия астролог Вероника Андреева отметила великолепное положение Солнца, которое находится в экзальтации в знаке зодиака Овен и наделяет своего подопечного такими качествами, как решительность, умение выживать, большим упорством в достижении своих целей и огромной жизненной силой.

“Конфигурация "Парус" из планет, на вершине которого стоит планета парадоксов Хирон, дарит умение сочетать в себе несочетаемое, искусство дипломатии и способности договориться с кем угодно о чем угодно, причем не агрессивными методами, а тонкой и хитрой стратегией. Делает так, что человек даже не сипатизирующий Дмитрию, в конечном счете становится его поклонником и даже другом”, – рассказала Dni.Ru эксперт.

По ее словам, умению удивлять и шокировать своим нестандартным поведением, манерой говорить, видеть человека насквозь и чувствовать уязвимые места, Дмитрий обязан оппозиции Меркурия к Плутону. “При этом секстиль Меркурия к Венере помогает обладателю гороскопа с легкостью и изяществом выражать свои мысли и наделяет человека необычным мышлением, талантом актера с ярковыраженным чувством юмора”, – добавила Андреева.

Публикация от Дмитрий Нагиев (@nagiev.universal) Мар 30 2017 в 1:12 PDT

Венера – планета любви и красоты – в гороскопе Нагиева находится в самой лучшей своей позиции – в обители, и наделяет мужчину такими качествами, как хорошее отношение к женщинам (даже в случае развода остаются в нормальных человеческих взаимоотношениях), умению любить и ценить красоту, чувству вкуса и такта, хорошим коммерческим способностям, умениею зарабатывать и тратить деньги, стремлению к гармонии во взаимоотношениях. Такие люди обычно всю жизнь остаются заботливыми сыновьями.

Луна в Водолее, олицетворяющая, помимо всего прочего, и душу обладателя гороскопа, награждает Дмитрия свободолюбивым характером, стремлению вырваться из условностей и повседневности, и конечно, в личной жизни такого мужчину могут привлечь самостоятельные, неординарные, эксцентричные женщины, которые не будут требовать идти в ЗАГС, а подарят необходимое свое личное пространство и время. “Такому мужчине ни в коем случае нельзя ограничивать его свободу, и чем меньше удерживаешь, тем больше шанс остаться с ним навсегда. Интересно, что Дмитрий из тех мужчин, которых привлекают женщины постарше или ровесницы”, – отметила астролог.

Публикация от Дмитрий Нагиев (@nagiev.universal) Дек 13 2016 в 6:56 PST

При всей гармоничности натальной карты Дмитрия, у него есть и уязвимые места. “Это ретроградный Марс в Весах, дающий постоянное внутреннее напряжение, выход из которого надо искать в занятиях борцовскими видами спорта, иначе накопившаяся внутренняя агрессия может стать причиной болезни, на протяжении всей жизни особенно уязвимы остаются выделительная система, почки и кожа”, – предупреждает Андреева.

По прогнозу астролога, у Дмитрия сейчас действует соединение дирекционного Меркурия с Северным узлом, что характеризует собой великолепный период достижений, открытия новых возможностей в профессии, новых талантов. “Однако сейчас Нагиев находится под влиянием соединения дирекционной Луны к Сатурну, что знаменует период неправильного вложения денег, расстройства здоровья, ссор с друзьями и единомышленниками, одиночества и подавленности, проблем в личной жизни. Этот аспект смягчается секстилем Солнца к Сатурну, уравновешивающий ум и дающий уверенность и твердость в принятии ответственных решений. Очень хорошо будет в этот период прислушаться к совету старшего по возрасту человека, которому Дмитрий доверяет. К началу июля Хирон сделает соединение с Венерой, при котором человек может оказаться среди двух огней – в любовном треугольнике, где его ждет непростой выбор и море страстей”, – добавила она.