Дмитрий Нагиев: Без любви все бессмысленно

Дмитрий Нагиев рассказал о личной жизни, порассуждав на вечную тему отношений между мужчиной и женщиной. По признанию популярного артиста, без любви все бессмысленно.

Как и любой другой мужчина, Дмитрий Нагиев мечтает любить всю жизнь одну женщину. Однако все меняется, события вносят свои коррективы. Главное, считает актер, нельзя, чтобы любовь превратилась в привычку. "Если началось – спасай, как можешь. Не получилось – спасайся, как можешь. Без любви все бессмысленно. Привычка – это не чувство", – уверен Дмитрий.

Однако как избежать этого, Нагиев не знает. "Если бы я знал, то, наверное, спас бы свой первый брак и сегодня в моей жизни все было бы иначе", – отметил артист.

Зато Нагиев прекрасно осведомлен о первых симптомах того, когда мужчина "остывает" к женщине. "Если вы перестали целоваться в губы – это первый звонок", – заявил шоумен.

Зашла речь и об изменах. По мнению Нагиева, не все мужчины изменяют. "Но у большинства из тех, кто не изменяет, просто нет возможности – либо финансов, либо фантазии. И на самом деле я говорю это с сожалением", – признался шоумен.

Далее Нагиев развил мысль, порассуждав о том, виноваты ли в измене и мужчина и женщина. "По своему жизненному опыту скажу, что дыма без огня не бывает. Слово "вина" здесь, наверное, не совсем правильно употреблено, а вот доля ответственности за то, что он ходит на сторону, лежит и на ней тоже", – цитирует Дмитрия Нагиева Woman.ru.

Напомним, Дмитрий Нагиев был женат на радиоведущей Алисе Шер. Супруги расстались после 18 лет совместной жизни. В недавнем интервью взрослый сын нагиева Кирилл признался, что тяжело переживал разрыв родителей.

"Когда мне было 12 лет, я очень тяжело пережил развод родителей. Но я все равно верю, что, если встретишь своего человека, с ним можно прожить всю жизнь", – признался Кирилл.