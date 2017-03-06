Астрологический прогноз с 6 по 12 марта 2017 года

Наступившая неделя начинается с девятых лунных суток. Они продлятся с 11:22 понедельника до 12:16 вторника. В лунном месяце это самый коварный день, когда нельзя доверять никому, даже себе.

Остальные дни этой недели вполне благоприятны для начала любых долгосрочных проектов, утверждает астролог Центра прогнозирования и психологии "АструС" Михаил Чистяков.

ОВЕН

Начало недели больше подходит для решения домашних проблем, чем для побед на производстве. Так что если появится выбор – пойти на работу или остаться дома, предпочтение отдайте второму. Четверг и пятница будут наполнены радостью – можно устроить небольшой корпоратив. Выходные – для поправления здоровья.

ТЕЛЕЦ

В начале недели Тельцы, видимо, будут заняты интеллектуальной деятельностью – по крайней мере, недостатка в общении не будет. Во второй половине периода наступит затишье – скорее всего, вас призовут домашние дела. С успехом справившись с ними, на выходных можно устроить себе и близким настоящий праздник.

БЛИЗНЕЦЫ

Не делайте никаких покупок в начале наступившей недели – скорее всего, вы зря потратите деньги. Для решения материальных вопросов лучше подходит середина периода. Вторая его половина сулит много общения. Выходные проведите дома.

РАК

Может быть, в понедельник вы еще будете не в форме, но уже вечером откроется второе дыхание, и все последующие дни вы будете впереди. Проявленная активность принесет свои плоды, и уже в четверг вам могут выплатить премию. Выходные проведите в теплой дружеской компании.

ЛЕВ

Наступившая неделя разделится для вас на две половины – в начале вы будете чувствовать себя аутсайдером, в это время лучше не проявлять инициативу. Зато начиная с четверга у вас все начнет получаться – вот тогда и планируйте важные дела. В выходные неплохо поиграть мускулами – хорошее время для спорта.

ДЕВА

Вторая половина недели будет не такой активной, как первая. С понедельника по среду вам многое удастся сделать с помощью друзей, но в четверг и пятницу лучше "залечь на дно". Зато выходные можно провести активно.

ВЕСЫ

Неделю вы начнете ударно – уже в понедельник можете выйти в лидеры на работе и подняться на вершину пьедестала. Чтобы не уступать пальму первенства, заручитесь поддержкой товарищей во второй половине периода. В выходные лучше ни с кем не встречаться и не предаваться излишествам.

СКОРПИОН

Скорпионам неделя сулит множество сюрпризов. Если в понедельник утром не случится ничего непредвиденного, период пройдет как по маслу. В первой половине успех ждет в интеллектуальных делах, а в четверг и пятницу – победа на производстве. Выходные проведите с лучшим другом.

СТРЕЛЕЦ

С понедельника по среду проявляйте осторожность во всем, что делаете, – есть риск получить травму. Поэтому активные занятия стоит перенести на четверг и пятницу. Суббота и воскресенье более благоприятны для работы, чем для пассивного отдыха.

КОЗЕРОГ

Козероги предпочитают во всем полагаться на себя, в том числе и в рабочих вопросах, но в первые три дня недели ваше внимание отвлекут дела коллектива. В четверг и пятницу есть риск получить производственную или бытовую травму, поэтому нужно соблюдать правила личной безопасности. На выходных появится возможность отправиться в путешествие.

ВОДОЛЕЙ

Свободолюбивым Водолеям вряд ли понравится первая половина наступившей недели – всем от вас будет что-то надо. Вторая половина периода будет более удачной – в компании единомышленников вы сможете добиться успехов. В выходные не занимайтесь экстремальными видами отдыха.

РЫБЫ

В начале недели вас посетит муза, и вы сможете сотворить нечто незабываемое. С четверга вдохновение пойдет на спад – вам придется заниматься рутиной. Выходные посвятите своей половине, а если ее нет, пора отправиться на поиски.