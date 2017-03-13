Принц Гарри нашел свою любовь
"Я вижу, что в ближайшие месяцы принц сделает Меган предложение и скорей всего, до конца года уже состоится их свадьба", – рассказала Dni.Ru ясновидящая Галина Янко.
"Они образуют крепкую и счастливую семью. Я вижу у Гарри четырех детей и все они от одной девушки, от Меган. Она всегда будет на него очень положительно влиять, поддерживать во всех начинаниях, давать стимул и делиться хорошими идеями", – уверена гадалка.
По ее словам, в какой-то момент Гарри начнет очень активно заниматься благотворительностью и инициатором такой благородной деятельности станет Меган. Так же, возлюбленная принца постепенно изменит его взгляды на верность в отношениях, семью и детей, благодаря Меган он поймет, что семья для него – самое главное. "Однако, в возрасте 37-38 лет Гарри, будучи в браке и имея детей от Меган, окажется перед большим соблазном, его ждет новая влюбленность, будет очень непросто совладать со своими чувствами. Я уверена, что даже большие чувства не смогут заставить его оставить жену и детей, но их семью в этот период ждет большой кризис и как они его переживут – покажет время", – добавила она.
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