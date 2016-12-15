Принца Гарри засняли с его возлюбленной-актрисой

Зарубежные папарацци сделали практически невозможное – они засняли принца Гарри с его возлюбленной, актрисой Меган Маркл. Девушка прилетела к своему любимому мужчине в Великобританию.

Интернет облетели первые фотографии принца Гарри и его возлюбленной Меган Маркл. На снимках влюбленные запечатлены идущими рядом и буквально сияют от счастья.

Оба одеты неформально: в темных пиджаках и шапках. При этом Гарри что-то показывает Меган, указывая на это пальцем. Однако Маркл совсем не смотрит в ту сторону, куда пытается обратить ее внимание принц. Она опустила глаза долу.

Как оказалось, папарацци умудрились подкараулить влюбленную парочку в Лондоне, куда актриса прилетела из Торонто, отмечает The Sun. Меган Маркл нашла лазейку в своем плотном графике и решила провести несколько дней с возлюбленным.

WORLD EXCLUSIVE: Prince Harry and girlfriend Meghan Markle pictured hand-in-hand for the first time https://t.co/XurKUPYtxJ pic.twitter.com/UthOyGTYRp — The Sun (@TheSun) 15 декабря 2016 г.

Напомним, в ноябре принц Гарри наконец признал, что у него роман с известной актрисой, звездой многосерийного фильма "Форс-мажоры" Меган Маркл. С заявлением выступил официальный представитель члена британского королевского семейства. Гарри попросил журналистов оставить Меган и ее семью в покое.

Также официальный представитель Гарри выразил надежду, что журналисты наконец успокоятся: "Гарри знает, что многие считают, будто это та цена, которую ему приходится платить за свой статус, что таковы правила игры. Но он с этим не согласен, так как это не игра, а их жизни".