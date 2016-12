Принца Гарри засняли с его возлюбленной-актрисой

Интернет облетели первые фотографии принца Гарри и его возлюбленной Меган Маркл. На снимках влюбленные запечатлены идущими рядом и буквально сияют от счастья.

Оба одеты неформально: в темных пиджаках и шапках. При этом Гарри что-то показывает Меган, указывая на это пальцем. Однако Маркл совсем не смотрит в ту сторону, куда пытается обратить ее внимание принц. Она опустила глаза долу.

Как оказалось, папарацци умудрились подкараулить влюбленную парочку в Лондоне, куда актриса прилетела из Торонто, отмечает The Sun. Меган Маркл нашла лазейку в своем плотном графике и решила провести несколько дней с возлюбленным.

WORLD EXCLUSIVE: Prince Harry and girlfriend Meghan Markle pictured hand-in-hand for the first time https://t.co/XurKUPYtxJ pic.twitter.com/UthOyGTYRp