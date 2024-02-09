Трудоголизм: как справиться с болезненным желанием много работать

У таких людей, чаще всего, нет ничего интересного, кроме выполняемых обязанностей.

Зацикленность на работе может перерастать в определенную форму зависимости. В подобном случае возникает опасность нанесения вреда здоровью. Ряд экспертов сравнивает трудоголизм с игроманией, пишет gazetametro.ru.

Почему возникает трудоголизм?

Причины могут крыться как в детстве, так и во взрослом возрасте конкретного человека. Чаще всего большим объемом работы пытаются заполнить пустоту внутри. Она образуется из-за стресса, травмы или неверных установок. Бывает, что родители не учат дочерей и сыновей отдыхать. Повзрослев, человек не имеет ни увлечений, ни умений проводить время без дела.

Почему трудоголизм вреден?

Часто болезненная тяга к выполнению большого объема работы сопряжена с психической травмой. Более того, трудоголики не имеют возможности нормально выспаться, не дают организму расслабиться и восстановить силы. Подобное поведение становится причиной возникновения заболеваний внутренних органов.

Как справиться с трудоголизмом?

Для начала следует осознать факт: проблема существует и она серьезная. Отлично, если получится обратиться к опытному психологу, который ранее уже практиковал работу с такими пациентами.

Важно, как бы это просто не звучало, начинать сокращать количество рабочих часов. если не получается уменьшить за раз, действуйте поэтапно. Обратитесь к близким и друзьям с просьбой о помощи в проведении свободного времени. В часы отдыха исключите решение любых вопросов, связанных с работой.