Трудоголизм: как справиться с болезненным желанием много работать

Бузова высмеяла Тарасова в шоу Тесты У Карла III рак Игры Сонник

Топ новостей недели

"Его нет, и уже не будет никогда": весть о тяжелой утрате шокировала поклонников Садальского"Его нет, и уже не будет никогда": весть о тяжелой утрате шокировала поклонников Садальского Охлобыстин рассказал об освобождении Ефремова из колонииОхлобыстин рассказал об освобождении Ефремова из колонии Боярская проводила любимого и родного в последний путьБоярская проводила любимого и родного в последний путь "Доверять нельзя": Хакамада обратилась с предупреждением к гражданам России"Доверять нельзя": Хакамада обратилась с предупреждением к гражданам России Тяжелобольной Корчевников начал вести шоу в лежачем положенииТяжелобольной Корчевников начал вести шоу в лежачем положении

Лента новостей

Пятница 9 февраля

07:37Последние минуты жизни оказались страшными: Борзов умер 07:13Острая зубная боль: как помочь себе до похода к врачу 06:45Родинки на теле: когда следует незамедлительно обращаться к онкологу 06:09Трудоголизм: как справиться с болезненным желанием много работать 05:43Телефон быстро разряжается: пять эффективных способов решения проблемы 05:05Это разрушает брак: Гузева не стала молчать о проблемах с мужем 04:08Пять эффективных растительных средств для лечения воспаления кожи 03:46МЧС: пожар на улице Черняховского в Москве локализован 02:45Цветы в доме: полезное приобретение или вредная красота 02:14Собянин: экстренные службы работают на месте пожара в доме на ул. Черняховского 22:10Алена Водонаева призывает к запрету на ношение мужчинами плавок 21:38И смех, и слезы: стало известно о заработках Козловского на Кипре 20:37Шикующий в США Разин выдал правду о своих доходах 19:28Унижал и дрессировал: пережившая ад Чехова решилась на правду 18:57Это для детей: Муцениеце возмущена скупостью Прилучного 18:17Опасающаяся онкологии Рудковская пошла по врачам 17:39Домнина довела россиян до слез обращением к Костомарову в особый день 16:54Прохор Шаляпин поразвлекался со зрелой женщиной в нестандартной позе – видео 16:05Упал на лед: жена сделала заявление о состоянии Панкратова-Черного 14:16"Я обжора": как Прохору Шаляпину удается много есть и не толстеть 13:55Киркоров вернулся в Россию и привез подарки 13:09Бузова и Седокова не поделили гримерку: за конфликтом наблюдает вся страна 12:00SHAMAN стал жертвой преступников: возбуждено уголовное дело 11:02Клава Кока получила подлый удар из-за границы 09:57Отмененный в России Ургант рассекретил свое местонахождение 09:15Вокалистка "А-Студио" Кети Топурия готовится к родам третьего ребенка 09:04Вкусно и полезно: три секрета правильного завтрака 08:47Три секрета безопасного вождения авто во время снегопада 08:14Перепроверяйте информацию: мошенники вновь атаковали россиян 07:45Как вшивую по бане: Орбакайте "выгнали" еще из одного города 06:38Три зведные пары, которые не выдержали испытание алкоголем 05:37"Все пошло не так": Сергей Астахов объяснил позорище на сцене театра 05:01"Наслаждайтесь": 61-летняя Роза Сябитова не постеснялась дать женщинам совет 01:25Ревматоидный артрит: у кого риск заболеть выше остальных 01:06От пуза не убежишь: развенчан еще один миф о похудении 22:23"Наташа, прости": женатый Малахов рассказал о близости с известной моделью 21:13Осталась без работы: сбежавшую из России Хаматову настиг беспощадный кризис 20:04Высоцкая раскрыла тайных мужчин в браке с Кончаловским 19:01"Не спрятаться": бывший муж оставил Полине Гагариной загадочное послание 18:11"Сделаю исключение": Молодуха Петросяна призналась в симпатии к Михалкову 17:31"Никто бы не вспомнил": Бузова поглумилась над Тарасовым на федеральном канале 16:42"Никаких больше вечеринок": Кучера добил отмененную Орбакайте 15:40"Сыпется все": кувыркавшийся с молодухой известный актер сдался из-за маленького 14:34Пауза... сердце: какими стали последние слова Виторгана для поклонников 14:29"Бездарности": как Юрий Лоза испортил карьеру российским звездам 13:07"Если бы не мама": померкшая дочь Любови Успенской зашла слишком далеко 13:00Тело жены Цекало обнаружили на съемках 11:28Брутян довольна? Прилучного заменил молодой сексуальный кореец 11:00Нагулявшаяся дочь Маликова вернулась с сюрпризом: Младенец 10:00"Мой главный мужчина": кому Гузеева призналась в любви за спиной у мужа
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35

Трудоголизм: как справиться с болезненным желанием много работать

Трудоголизм: как справиться с болезненным желанием много работать
110

У таких людей, чаще всего, нет ничего интересного, кроме выполняемых обязанностей.

Зацикленность на работе может перерастать в определенную форму зависимости. В подобном случае возникает опасность нанесения вреда здоровью. Ряд экспертов сравнивает трудоголизм с игроманией, пишет gazetametro.ru.

Почему возникает трудоголизм?

Причины могут крыться как в детстве, так и во взрослом возрасте конкретного человека. Чаще всего большим объемом работы пытаются заполнить пустоту внутри. Она образуется из-за стресса, травмы или неверных установок. Бывает, что родители не учат дочерей и сыновей отдыхать. Повзрослев, человек не имеет ни увлечений, ни умений проводить время без дела.

Почему трудоголизм вреден?

Часто болезненная тяга к выполнению большого объема работы сопряжена с психической травмой. Более того, трудоголики не имеют возможности нормально выспаться, не дают организму расслабиться и восстановить силы. Подобное поведение становится причиной возникновения заболеваний внутренних органов.

Как справиться с трудоголизмом?

Для начала следует осознать факт: проблема существует и она серьезная. Отлично, если получится обратиться к опытному психологу, который ранее уже практиковал работу с такими пациентами.

Важно, как бы это просто не звучало, начинать сокращать количество рабочих часов. если не получается уменьшить за раз, действуйте поэтапно. Обратитесь к близким и друзьям с просьбой о помощи в проведении свободного времени. В часы отдыха исключите решение любых вопросов, связанных с работой.

9 февраля 2024, 06:09
Женщина в офисе. Фото: © Elena Sikorskaya\Russian Look/ www.globallookpress.com
Gazetametro.ru✓ Надежный источник

По теме

Стоит ли опасаться? Кто и когда прослушивает телефонные разговоры россиян

На чем ездить в офис? Этот вид транспорта снижает риск появления депрессии

Острая зубная боль: как помочь себе до похода к врачу

Острая зубная боль: как помочь себе до похода к врачу
Существует несколько доступных средств, применение которых возможно до момента получения квалифицированной помощи специалиста. Бывают случаи, когда зубная боль возникает внезапно.

Родинки на теле: когда следует незамедлительно обращаться к онкологу

Родинки на теле: когда следует незамедлительно обращаться к онкологу
Привычные темные точки могут стать причиной развития тяжелейших заболеваний. Появление новой родинки на теле – не всегда причина паники.

Пять эффективных растительных средств для лечения воспаления кожи

Пять эффективных растительных средств для лечения воспаления кожи
Важно помнить, что любые препараты необходимо применять только после консультации с врачом. Женщины среднего возраста, имеющие светлую кожу, чаще других сталкиваются с крайне неприятной болезнью, которая проявляется воспалением выступающих частей лица.

Цветы в доме: полезное приобретение или вредная красота

Цветы в доме: полезное приобретение или вредная красота
Специалисты определили, что зелень оказывает сильное влияние на человека. Зимой следует увеличить количество растений в доме.

Вкусно и полезно: три секрета правильного завтрака

Вкусно и полезно: три секрета правильного завтрака
Утро не должно начинаться с чашки кофе. Специалист рассказывает, как правильно встречать новый день. От того, как начинается день, зависит настроение и состояние.

Выбор читателей

07/02СрдТело жены Цекало обнаружили на съемках 07/02СрдПауза... сердце: какими стали последние слова Виторгана для поклонников 07/02СрдНагулявшаяся дочь Маликова вернулась с сюрпризом: Младенец 07/02СрдУшла еще одна звезда: не стало Елены Сафроновой 07/02Срд"Наташа, прости": женатый Малахов рассказал о близости с известной моделью 07/02СрдОсталась без работы: сбежавшую из России Хаматову настиг беспощадный кризис