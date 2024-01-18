На чем ездить в офис? Этот вид транспорта снижает риск появления депрессии

Ежедневное повторение одинакового сценария жизни может привести к появлению серьезного психического заболевания. Рассказываем, как уберечь себя от недуга.

От депрессии можно уехать на велосипеде. К такому выводу пришли ученые после ряда исследований. Была проанализирована активность 380 тыс. граждан в возрасте от 16 до 74 лет. Специалисты отметили, что любители передвигаться на велосипеде реже жалуются на болезни психического характер, сообщает Ридлайф.ру.

После проведения работы специалисты сделали однозначный вывод. Депрессия почти не проявляется у лиц, которые ездят на работу или учебу на велосипеде. Важным условием для этого является отсутствие загазованности и возможность дышать чистым воздухом.

"Результаты еще раз доказывают важность поощрения активного образа жизни и инвестиций в городскую инфраструктуру. Именно это позволит людям чаще ездить на работу на велосипеде. Это может не только улучшить их психическое здоровье людей", — пишут авторы.

Напомним, что существует "золотой" стандарт выявления депрессивного расстройства. У больных резко снижается социальная активность, проявляется подавленность, теряется интерес к жизни и пропадает желание двигаться. В тяжелых случаях больной перестает ухаживать за собой. он не моется, не расчесывается и не следит за чистотой одежды. Самостоятельно справиться с депрессией сложно, требуется консультация специалиста.

