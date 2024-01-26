Стоит ли опасаться? Кто и когда прослушивает телефонные разговоры россиян

Прослушивать телефонные разговоры граждан нашей страны имеют право только сотрудники правоохранительных органов. Они получают разрешение после удовлетворения соответствующего ходатайства судом, сообщает телеканал "360".
В ряде случаев, когда речь идет об особо опасных деяниях, прослушка может быть установлена без соответствующей санкции суда. При этом у силовиков остается обязанность направить уведомление в течение суток. В остальных случаях прослушка телефона может осуществляться только с согласия гражданина. например, работодатель может слушать разговоры сотрудника. предварительно предупредив об этом.
Родителям разрешается прослушивать все, что происходит вокруг ребенка, используя специальные устройства. Чаще всего это часы с возможностью передавать информацию. В остальных случаях прослушивать чужие разговоры запрещено. Насторожить абонента должны следующие факторы:
- Быстрое расходование заряда батареи.
- Телефон нагревается, даже находясь в состоянии покоя.
- Гаджет включается или самостоятельно входит в какие-либо приложения.
- При разговоре слышны посторонние звуки, в том числе эхо, хрип.
Для того, чтобы исключить факт незаконного прослушивания, рекомендуется обратиться за помощью в офис оператора мобильной сети.