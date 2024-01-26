Стоит ли опасаться? Кто и когда прослушивает телефонные разговоры россиян

Часто ли при разговорах задумываетесь, слушает ли беседу кто-то еще? Для каких целей? Как обезопасить себя? Даем ответы на все вопросы.

Прослушивать телефонные разговоры граждан нашей страны имеют право только сотрудники правоохранительных органов. Они получают разрешение после удовлетворения соответствующего ходатайства судом, сообщает телеканал "360".

В ряде случаев, когда речь идет об особо опасных деяниях, прослушка может быть установлена без соответствующей санкции суда. При этом у силовиков остается обязанность направить уведомление в течение суток. В остальных случаях прослушка телефона может осуществляться только с согласия гражданина. например, работодатель может слушать разговоры сотрудника. предварительно предупредив об этом.

Родителям разрешается прослушивать все, что происходит вокруг ребенка, используя специальные устройства. Чаще всего это часы с возможностью передавать информацию. В остальных случаях прослушивать чужие разговоры запрещено. Насторожить абонента должны следующие факторы:

Быстрое расходование заряда батареи.

Телефон нагревается, даже находясь в состоянии покоя.

Гаджет включается или самостоятельно входит в какие-либо приложения.

При разговоре слышны посторонние звуки, в том числе эхо, хрип.



Для того, чтобы исключить факт незаконного прослушивания, рекомендуется обратиться за помощью в офис оператора мобильной сети.