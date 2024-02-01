Как не спровоцировать преждевременные роды? Важные советы специалиста

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Четверг 1 февраля

04:09Топ-5 мудрых жизненных советов от Анны Седоковой 02:30Как не спровоцировать преждевременные роды? Важные советы специалиста 01:37Озвучен неожиданный фактор, провоцирующий развитие депрессии 22:10Скандала не будет: принц Гарри разрушил грандиозные планы Маркл 21:05"Ломает": у Бузовой увидели серьезную зависимость 20:11Почему певица Слава отказалась воспитывать маленького внука 19:07Скрывающая любовника Семенович плюнула в замужних ровесниц 18:15"Слишком красивый": 16-летняя дочь Глюкозы показала приватную переписку с парнем 17:14Господи, помилуй! Престарелая Талызина попала в мистический кошмар 16:17Знаете ли вы сериал "Кадетство"? Тест ко дню рождения Александра Пороховщикова 15:19Она сказала "Да": Бабкина принимает поздравления в новом статусе 14:21Отчаявшаяся Лолита нашла новую работу после отмены концертов 13:51Потеряла маму, но продолжила ее путь: как складывается судьба дочери Началовой 12:40"Моя маленькая": показавшая пупок Подольская сообщила о ребенке 11:40Врачи упорно боролись за ее жизнь: что произошло с Талызиной в больнице 11:03Джигурда показал интимные ласки Гузеевой с двумя мужчинами 10:25Боярская проводила любимого и родного в последний путь 09:15"Многие утирали слезы": Стриженова угодила в клинику 08:30Три причины навсегда отказаться от сладкого 07:54Опозорившиеся участники "голой" вечеринки Ивлеевой вновь рвутся на сцену 07:14Озвучены последствия для Пугачевой при переезде в Россию 05:47Совсем плохо: болеющий Андрей Губин больше не может говорить 04:46Моет туалет и мечтает о свободе: как Блиновская проводит время в СИЗО 01:19После срыва потребуется помощь врача: Шура сам себя загнал в ловушку 00:40Раскрыт неожиданный способ улучшения внимания 00:15Три полезных свойства корицы: пряность должна быть в каждом доме 23:20Повреждение кабеля в районе ТЭЦ-23 не повлияло на электроснабжение ВАО 22:09Судьба задержанного в Таиланде Левы Би-2* решена 21:09Потеряет все: растранжирившая миллионы Маркл оказалась в критической ситуации 20:03Угроза для закрытия бизнеса: вскрылись долги Алсу перед налоговой 19:28"Разбила лоб": заболевшая Гузеева рухнула на кафель 18:57Сенсация: стало известно о родстве известного актера с королем Великобритании 18:19Знаете ли вы фильм "Кавказская пленница"? Тест ко дню рождения Леонида Гайдая 17:50Пока вся страна работает: как выглядят звездные дамы на отдыхе 17:20"Доверять нельзя": Хакамада обратилась с предупреждением к гражданам России 16:41В тайской камере на 80 мест: задержанных участников "Би-2" не пускают на свободу 16:20Волочкову обвиняют в надругательстве над российским флагом – видео 15:51Как Газманов: проблемы со здоровьем подкосили известного артиста 15:49Прислали 13 рублей: семья Баталова не получила похищенные мошенниками 20 млн 14:34Покрывшаяся пятнами Собчак рухнула на кухне после приступа 13:17"Приходи, сниму трусы": погрязшая в долгах вдова Грачевского пошла на отчаянный шаг 12:31"Его нет, и уже не будет никогда": весть о тяжелой утрате шокировала поклонников Садальского 12:02Привела друга: молодая жена Прилучного предпочитает втроем 11:03Будущий SHAMAN? Юный участник "Голоса" покоряет Москву 10:35Погубил рак: россияне оплакивают знаменитого музыканта 10:01Навка о возвращении в большой спорт: Хватит терпения 08:21Хватит ли молодой жене на новые тити? Сбежавший Цекало дешево продал коттедж в России 07:44"Звездная" поддержка не помогла: Камила Валиева дисквалифицирована 06:56Мошенники "обули" мастера: Дмитрий Певцов лишился денег 06:28Так ли полезна гречка: диетолог развеял главные мифы о крупе
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Как не спровоцировать преждевременные роды? Важные советы специалиста

Как не спровоцировать преждевременные роды? Важные советы специалиста
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На будущих родителях лежит огромный груз ответственности. Рассказываем, как не навредить малышу.

Ученым удалось выяснить, что некоторые предметы быта могут крайне негативно влиять на течение беременности. Воздействие фосфороорганических эфиров способно спровоцировать преждевременные роды, а также проблемы со здоровьем у новорожденных. Об этом сообщает Ридлайф.ру.

Чаще всего указанные соединения используются в составах, которыми обрабатывают мебель. Обнаружены вредные соединения и в детских игрушках, электронике и даже одежде. Контакт человека с опасными веществами происходит через кожу, еду и воздух. Для того, чтобы уменьшить риск преждевременных родов, рекомендуется тщательно изучить окружающее пространство. По возможности, убрать все, что содержит в составе фосфороорганические эфиры.

Будущих мам и пап предупреждают, что преждевременные роды также могут быть спровоцированы инфекционными заболеваниями, употреблением алкоголя, табака, а также гипертония, диабет и тромбофлебит в анамнезе мамы.

1 февраля 2024, 02:30
Живот беременной. Фото: © Olga Semenova\Russian Look/ www.globallookpress.com
Ридлайф.ру✓ Надежный источник

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