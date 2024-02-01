Как не спровоцировать преждевременные роды? Важные советы специалиста

Ученым удалось выяснить, что некоторые предметы быта могут крайне негативно влиять на течение беременности. Воздействие фосфороорганических эфиров способно спровоцировать преждевременные роды, а также проблемы со здоровьем у новорожденных. Об этом сообщает Ридлайф.ру.
Чаще всего указанные соединения используются в составах, которыми обрабатывают мебель. Обнаружены вредные соединения и в детских игрушках, электронике и даже одежде. Контакт человека с опасными веществами происходит через кожу, еду и воздух. Для того, чтобы уменьшить риск преждевременных родов, рекомендуется тщательно изучить окружающее пространство. По возможности, убрать все, что содержит в составе фосфороорганические эфиры.
Будущих мам и пап предупреждают, что преждевременные роды также могут быть спровоцированы инфекционными заболеваниями, употреблением алкоголя, табака, а также гипертония, диабет и тромбофлебит в анамнезе мамы.