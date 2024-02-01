Как не спровоцировать преждевременные роды? Важные советы специалиста

На будущих родителях лежит огромный груз ответственности. Рассказываем, как не навредить малышу.

Ученым удалось выяснить, что некоторые предметы быта могут крайне негативно влиять на течение беременности. Воздействие фосфороорганических эфиров способно спровоцировать преждевременные роды, а также проблемы со здоровьем у новорожденных. Об этом сообщает Ридлайф.ру.

Чаще всего указанные соединения используются в составах, которыми обрабатывают мебель. Обнаружены вредные соединения и в детских игрушках, электронике и даже одежде. Контакт человека с опасными веществами происходит через кожу, еду и воздух. Для того, чтобы уменьшить риск преждевременных родов, рекомендуется тщательно изучить окружающее пространство. По возможности, убрать все, что содержит в составе фосфороорганические эфиры.

Будущих мам и пап предупреждают, что преждевременные роды также могут быть спровоцированы инфекционными заболеваниями, употреблением алкоголя, табака, а также гипертония, диабет и тромбофлебит в анамнезе мамы.