Три полезных свойства корицы: пряность должна быть в каждом доме

Добавку со специфическим ароматом обожают миллионы. Рассказываем, какие есть преимущества у специи.

Корицу можно добавлять и в выпечку, и в мясные блюда, и даже использовать для зимних заготовок. Специалисты в сфере правильного питания не устают напоминать о невероятной пользе специи. Каким образом она действует на организм?

1. Благодаря большому содержанию в составе эвгенола, корица помогает укреплять иммунитет. Чай с этой добавкой рекомендуется пить чаще в период роста распространения респираторных заболеваний. При болезни корица помогает снимать першение в горле и облегчать затяжной кашель.

2. Ученым удалось выяснить, что корица благоприятно действует на организм людей с диагностированным преддиабетным состоянием. О результатах соответствующего исследования пишет Ридлайф.ру. Приправа помогает стабилизировать уровень глюкозы.

3. В ряде восточных стран корица является символом мужского здоровья. Добавка положительно действует на либидо, выполняет функции афродизиака. Рекомендовано употребление специи при лечении болезней мочеполовой системы.

Важно помнить, что не всем стоит добавлять в рацион корицу. Она противопоказана лицам, страдающим от болезней желудочно-кишечного тракта, а также беременным.