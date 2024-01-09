Названа основная опасность для организма плавленого сыра

Любимый многими продукт может нанести вред здоровью, сообщает телеканал "360". Плавленый сыр, как удалось установить специалистам, при бесконтрольном приеме провоцирует развитие ожирения, сердечно-сосудистых недугов и даже диабета. Диетологи напоминают, что производители часто пытаются улучшить вкусовые качества продукта. Для этого в состав добавляют эмульгаторы, ароматизаторы и вредные жиры.
Интернет-издание "Подмосковье сегодня" публикует совет врача-диетолога. Александра Разаренова считает безопасной определенную порцию плавленого сыра. Ежедневно следует добавлять в рацион питания не более двух столовых ложек.
"Царьград" напоминает, что плавленый сыр принято ошибочно считать альтернативой натуральному. Это не так, в твердом виде продукта пользы больше. Плавленый специалисты рекомендуют заменить на творог. Отметим, что при наличии хронических эндокринных заболеваний, а также недугов желудочно-кишечного тракта, лучше перед употреблением плавленого сыра проконсультироваться с лечащим врачом.