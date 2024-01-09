Названа основная опасность для организма плавленого сыра

Врач-диетолог объяснила, почему любимый продукт лучше не употреблять бесконтрольно.

Любимый многими продукт может нанести вред здоровью, сообщает телеканал "360". Плавленый сыр, как удалось установить специалистам, при бесконтрольном приеме провоцирует развитие ожирения, сердечно-сосудистых недугов и даже диабета. Диетологи напоминают, что производители часто пытаются улучшить вкусовые качества продукта. Для этого в состав добавляют эмульгаторы, ароматизаторы и вредные жиры.

Интернет-издание "Подмосковье сегодня" публикует совет врача-диетолога. Александра Разаренова считает безопасной определенную порцию плавленого сыра. Ежедневно следует добавлять в рацион питания не более двух столовых ложек.

"Царьград" напоминает, что плавленый сыр принято ошибочно считать альтернативой натуральному. Это не так, в твердом виде продукта пользы больше. Плавленый специалисты рекомендуют заменить на творог. Отметим, что при наличии хронических эндокринных заболеваний, а также недугов желудочно-кишечного тракта, лучше перед употреблением плавленого сыра проконсультироваться с лечащим врачом.