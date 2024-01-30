Проблемы со сном и раздражительность: от какого напитка лучше отказаться навсегда

Современным людям необходимо внимательно следить за своим рационом для долгой и счастливой жизни.

Ученым удалось определить, какой популярный напиток крайне негативно действует на молодой организм. В исследовании приняли участие десятки тысяч человек в возрасте от 18 до 35, сообщает Ридлайф.ру.

Во время наблюдения особое внимание уделялось рациону питания и напиткам, которые употребляли участники. В специальных анкетах они отмечали качество сна, время нахождения в кровати, а также интенсивность пробуждения. После обработки результатов специалистами был сделан неутешительный вывод.

"Частое употребление этих напитков напрямую связано с бессонницей, сокращением продолжительности сна, трудностями с пробуждением утром и повышенной дневной сонливостью", – заключили ученые.

Примечательно, что участники исследования женского пола пили энергетики меньше мужчин, но проблемы со сном испытывали в одинаковом объеме.