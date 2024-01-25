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Четверг 25 января

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Аллергия, тошнота и головная боль: чем опасна плесень в квартире

Аллергия, тошнота и головная боль: чем опасна плесень в квартире
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Избавиться от коварных грибков трудно, но и оставлять их в жилище крайне опасно.

Плесень в доме или квартире может появиться неожиданно. Важно понимать, что для борьбы с ней необходимо определить причину возникновения грибка, напоминает "Пятый канал". Чаще всего он возникает внутри помещений, в которых отсутствует свободная циркуляция воздуха. Споры прекрасно себя чувствуют во влажных местах. перед началом борьбы с вредителем важно обследовать все помещение и устранить причины.

Устранить грибок можно при помощи специальных дезинфицирующих средств, которые имеются в свободной продаже. К сожалению, не все народные способы эффективны. Например, многие хозяйки уверены, что плесень устраняется перекисью водорода. Важно понимать, что таким образом устраняется только поверхностные проявления. Для глубокой обработки народные методы не подойдут.

Плесень в жилище крайне опасна для здоровья. Она может стать причиной ряда тяжелых болезней. Грибки выделяют микотоксин, провоцирующий развитие аллергии, бронхита, астмы, дерматита. Негативные симптомы проявляются в виде носовых кровотечений, слабости и насморка.

Если самостоятельно справиться с грибком в жилище не получается, то следует обратиться за помощью в специализированные компании.

25 января 2024, 06:31
Плесень на стене. Фото: © Svetlana Vozmilova\ Global Look Press/ www.globallookpress.com
Пятый канал✓ Надежный источник

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