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Пятница 29 сентября

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Рецепт крепкого здоровья: врач перечислил "ингредиенты"

Рецепт крепкого здоровья: врач перечислил "ингредиенты"
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Сезон вирусных и простудных заболеваний начался, поэтому россиянам продолжают напоминать о необходимости внимательного отношения к здоровью. "Царьград" приводит рекомендации врача-терапевта Светланы Бурнацкой. Эксперт раскрыла рецепт крепкого здоровья.

Чтобы организм смог противодействовать различным вирусам, нужны полноценный восьмичасовой сон, вакцинация, правильное питание, носовые платки с ароматическими маслами лаванды, полыни или пихты, закаливание, а также регулярные проветривания помещений.

Спортивный нутрициолог Ольга Беседина, в свою очередь, рассказала о важности потребления необходимого количества воды. Если выпивать суточную норму жидкостей, то даже стакан воды, выпитый перед сном, не приведет к отекам. Слова этого эксперта приводят "Вести Подмосковья" со ссылкой на Pravda.ru.

29 сентября 2023, 22:57
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