Арбузы или дыни: что полезнее?

Лада Дэнс пострадала в ДТП Тесты Панин обратился к россиянам Игры Сонник

Топ новостей недели

"Идеально друг другу подходим": юная дочь объявила о связи с Паниным"Идеально друг другу подходим": юная дочь объявила о связи с Паниным Толкалина обратилась к женщинам после травли за фото в полуобнаженном видеТолкалина обратилась к женщинам после травли за фото в полуобнаженном виде "Валечке светлая память": схоронившая Юдашкина жена нашла ключ к счастью"Валечке светлая память": схоронившая Юдашкина жена нашла ключ к счастью Лучший оберег для дома: наддверная царская мантраЛучший оберег для дома: наддверная царская мантра

Лента новостей

Воскресенье 6 августа

23:59Арбузы или дыни: что полезнее? 22:12"Намучилась": политик Тюльпанов поддержал Успенскую в конфликте с пластическим хирургом 20:04Что посмотреть в августе: ТОП-3 детективных сериалов 18:59"Я счастлива": Дарья Мороз показала главного мужчину 18:14"Распухшая": дочь Маликова застали с бокалом в центре Москвы 16:54"Сюрприз": нацепившая мини-юбку Долина крепко прижалась к парню у всех на виду 15:58"Сильнейший удар": изувеченная Лада Дэнс оставляет сцену 15:06"Я позор нашей семьи!": Боярская признала себя никчемной 14:12"Забыть нельзя": прикованная к коляске Тарасова помянула мертвого 13:09"Он нуждается": всплыла страшная правда об исчезнувшем Петросяне 12:27Пугачева аж скривилась: Якубович вспомнил, как делал певице предложение 11:16Гороскоп на неделю с 7 по 13 августа 2023 года 10:46"Компания друзей ходит по борделям": 16-летняя дочь Глюкозы в отрыве от школы 06:24Как спастись от жары: объяснил врач 04:07Назван простой способ выбрать арбуз и дыню в начале сезона 02:25Гонки на электросамокатах: как наказать лихача? 00:22Как отучить собаку от постоянного лая 22:06Россиянам напомнили о возможности зарабатывать на дачном урожае 21:38"Задержка": с Тодоренко произошла неприятная ситуация в аэропорту 21:25Лада Дэнс попала в аварию и получила серьезную травму 21:17Чехова откровенно о пластических операциях: Комплексы в голове 20:13Волочкова, Пугачева, Долина: Барби отечественного шоу-бизнеса 20:00Гузеева привела собаку на съемки нового сезона "Давай поженимся" 17:24Пугачева возмутилась развлечениями детей: Это нормально вообще? 15:22Семенович нарушила данное самой себе обещание: Мне не стыдно 15:00Известный продюсер оценил идею запрета эзотериков и карт Таро 13:16 "Не смогла": на возлюбленную Прилучного свалились трудности перед выходом из декрета 08:06"Больно смотреть": антитренды свадебной моды 06:04Запретный плод сладок: когда противопоказана черная смородина 04:16Лайфхак: легкий способ заблокировать спам-звонки 02:11"Женщина сама платит – за себя и за свой аборт": крик души гинеколога 00:02Розацеа на лице: как вернуть красивую кожу 21:49"Мужа себе я искала с 13 лет": История любви певицы Натали и продюсера Рудина 20:56В Москве при падении лифта погиб человек 20:48Не Черное море? Петросяна заподозрили в обмане поклонников 20:00В новом байопике "Володя" лицо Высоцкого воссоздадут с помощью нейросети 17:07В Канске при взрыве газа в жилом доме пострадали 11 человек 16:41Роман Костомаров пошутил по поводу своих ампутированных конечностей: Точно нет шансов! 16:04"Хочу попросить прощения": Алексей Панин обратился к россиянам 14:38"Не лезть!": молодой красавец взял под крыло Орлову вместо седого мужа 14:13Внебрачный сын Жириновского судится за его наследство 13:28Больно: Варум оставила Агутина не в силах терпеть 13:12Умерла жена Раймонда Паулса 11:00"Смотрится плоско": с увеличившей объемы Кабаевой вышла оказия 10:01Участница "Беременна в 16" откровенно высказалась о выходках Гуфа по отношению к его женщинам 09:46"Месяц вместе живем": Моргенштерн* съехался в Дубае с новой девушкой 08:02"Интересная история": Бондарчук вскружил голову новый роман 06:07Начни новую жизнь: 5 ступеней к свободе от тревожности 04:06Все насмарку: когда пятновыводитель усложняет стирку 02:05"Я не знаю, кто это": мужчина снял на видео необычного зверька
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35

Арбузы или дыни: что полезнее?

Арбузы или дыни: что полезнее?
140

Можно ли навредить себе чрезмерным увлечением бахчевыми?

Сезон фруктов и овощей в разгаре, а значит, многие готовы скупить дыни и арбузы в ближайшей палатке. Некоторые вообще переходят практически на монодиету, предпочитая бахчевые на завтрак, обед и ужин. Но возникает вопрос, что же полезнее: дыни или арбузы?

Врач-педиатр и терапевт Юлия Сиверцова рассказала, что и то, и другое. По ее словам, бахчевые культуры на 90% состоят из воды. В жаркую погоду дыни и арбузы могут стать альтернативой сладких напитков, которые многие предпочитают воде.

При этом, как отметила специалист, в арбузе воды все-таки больше. Также он выигрывает по калорийности у дыни. Помимо этого, обе культуры содержат в себе необходимые организму витамины А и С, однако не стоит пытаться восполнить их исключительно за счет бахчевых.

"У арбуза, по-моему мнению, плюсов больше, потому что помимо всех перечисленных веществ в его составе есть фолиевая кислота, витамин D, кремний. Фолиевая кислота нужна организму для нервной системы", – добавила Юлия Сиверцова.

6 августа 2023, 23:59
Фото: Bulkin Sergey / news.ru via Global Look Press / www.globallookpress.com
Подмосковье сегодня ✓ Надежный источник

По теме

Тест: отгадайте советский фильм по кадры с арбузом

Как спастись от жары: объяснил врач

Как спастись от жары: объяснил врач
Эксперт призвал отказаться от спиртного в жару. В Москве и области заканчиваются дожди.

Запретный плод сладок: когда противопоказана черная смородина

Запретный плод сладок: когда противопоказана черная смородина
Богатый урожай – сигнал успеха, но черная смородина – ягода с подвохом. Некоторым она может навредить. Не все то золото, что блестит.

Розацеа на лице: как вернуть красивую кожу

Розацеа на лице: как вернуть красивую кожу
Хроническое заболевание кожи нельзя пускать на самотек. Розацеа на лице обязывает соблюдать ряд правил. Аптечные уходовые средства по высокой цене не совершат чуда, если махнуть рукой на рекомендации специалистов.

Врач: Чесоткой можно заразиться через полотенце

Врач: Чесоткой можно заразиться через полотенце
Врач-дерматолог, трихолог АО "Медицина" Ольга Саперова рассказала, в каких случаях можно заразиться чесоткой.

Орех пекан: верный друг в борьбе с ожирением

Орех пекан: верный друг в борьбе с ожирением
Американские ученые провели исследование и поделились полезной информацией. Зачастую в одиночку сложно сбросить вес, особенно, когда он очень большой и есть диагноз "ожирение".

Выбор читателей

06/08Вск"Распухшая": дочь Маликова застали с бокалом в центре Москвы 05/08СбтЛада Дэнс попала в аварию и получила серьезную травму 06/08Вск"Он нуждается": всплыла страшная правда об исчезнувшем Петросяне 05/08СбтСеменович нарушила данное самой себе обещание: Мне не стыдно 05/08Сбт"Задержка": с Тодоренко произошла неприятная ситуация в аэропорту 06/08Вск"Сильнейший удар": изувеченная Лада Дэнс оставляет сцену