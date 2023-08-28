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Почему резкий отказ от алкоголя может привести к смерти: мнение нарколога

Почему резкий отказ от алкоголя может привести к смерти: мнение нарколога
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Психиатр-нарколог Александр Захаров рассказал, что может произойти, если резко бросить пить.

От алкоголизма страдают миллионы людей по всему миру, и многие в попытках избавиться от пагубного пристрастия время от времени бросают пить. Некоторые обещают себе больше не подносить рюмку ко рту с понедельника, другие идут кодироваться, третьи прибегают к альтернативным способам выхода из зависимости.

По словам психиатра-нарколога, для людей, которые регулярно употребляют алкоголь, резкое завершение может быть опасным. Спиртное встраиваться в обменные процессы организма и становится необходим для корректной работы.

"Если абстиненцию не купируют в стационаре, происходят нарушения обмена веществ. Это может приводить к тахикардии, рвоте, отеку мозга и состояниям, приводящим к гибели человека", – говорит Александр Захаров.

По словам врача, под угрозой находятся также и те, кто принимает алкоголь немного и недолго. Он отметил, что существует псевдозапой (когда человек употребляет спиртное от пары дней до нескольких недель) и запой (несколько месяцев).

"Может ли погибнуть человек, который выпивал три дня? Тоже может. Например, в случае отека мозга", – рассказал Захаров.

28 августа 2023, 04:30
Фото: Nikolay Gyngazov / Global Look Press / www.globallookpress.com
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