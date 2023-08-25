Что делать, если отравились грибами?

Сезон "тихой" охоты уже стартовал, а значит, не лишним будет узнать, что делать в случае отравления грибами.

Любители и профессионалы в этой области знают: лучше не употреблять в еду то, в подлинности чего на 100 процентов не уверен. Однако иногда интоксикации случаются даже у самых осторожных.

Как правило, симптомы отравления грибами человек начинает чувствовать примерно через шесть-девять часов. В случае с детьми первые признаки могут появиться и раньше. Обычно это общее обезвоживание, боли в области живота, рвота и диарея.

По словам миколога Михаила Вишневского, если вы точно знаете (или хотя бы предполагаете), какой гриб стал причиной плохого самочувствия, лучшего его сохранить для анализа. Во время отравления не стоит употреблять алкоголь, это может только ухудшить ситуацию, так как спирт ускоряет всасывание ядов в организм, отмечает Пятый канал. Кроме того, не стоит пытаться вызвать рвоту, потому что во время этого в пищеводе могут образоваться микротравмы, через которые яд также сможет быстрее всосаться в организм.

Лучшим решением для отравившегося станет покой, обильное питье прохладной воды и активированный уголь. В таком состоянии можно дождаться прихода медиков.