Как выходить из запоя: советы писателя Александра Пелевина

У Александра Пелевина свои методы выхода из запоя.

Писатель Александр Пелевин рассказал в своем телеграм-канале, как выйти из запоя, признавшись, что сам нередко может употреблять алкоголь несколько дней подряд и в большом количестве. По словам публициста, прежде всего необходимо понимать, что из этого состояния необходимо выходить осторожно, но неуклонно.

Пелевин не рекомендует людям с похмелья лежать в горячей ванне, поскольку в таком случае оказывается большая нагрузка на сердце. Мол, можно выпить две-три банки слабоалкогольного напитка и при этом употребить мясную еду. А если все это сделать на природе, будет гораздо лучше, считает Александр.

Потом необходимо как следует отдохнуть. Не помешают освежающая маска для лица и ароматические свечи. Можно посмотреть легкую комедию. По мнению писателя, нельзя забывать про обильное питье (чай, соки, минеральная вода). Ночью очень важно выспаться. Сон должен быть крепким.

"Рекомендую на ночь капельки "Валемедин", они, во-первых, купируют похмелье, во-вторых, с ними сон становится не тяжелым и страшным, как у алкоголика, а чистым и светлым, будто у младенца", – написал Пелевин.

Также очень важно в течение недели, которую человек собирается провести без алкоголя, не оставаться одному. "Зовите друзей, гуляйте на свежем воздухе, пейте всякий вкусный чаечек с травками, займитесь приготовлением сложной еды", – рассказал Александр Пелевин, как выйти из запоя.