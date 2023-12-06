Определен один из лучших видов тренировок для людей с хроническими болезнями

Интервальные тренировки, выполняемые интенсивно в воде, способны улучшить состояние людей, страдающих от ряда хронических заболеваний. К такому выводу пришли ученые, изучая и наблюдая за объектами исследований, пишет Ридлайф.ру.
Водные тренировки рекомендованы тем, кто мучается от таких недугов:
- Артрит.
- Хроническая обструктивная болезнь легких.
- Сахарный диабет.
- Склероз.
- Избыточный вес.
Постепенное наращивание физической нагрузки увеличивает выносливость пациента, улучшает кровообращение и стабилизирует состояние. В динамике среди тех, кто занимался интенсивными водными нагрузками, наблюдалось также минимизация приступов болезни. Более того, вода оказывает мягкий массажный эффект.
Важно помнить, что перед посещение бассейна и началом интенсивных тренировок необходимо сначала посетить лечащего врача. Тренеру тоже надо знать о наличии определенных ограничений по здоровью.