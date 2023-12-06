Определен один из лучших видов тренировок для людей с хроническими болезнями

К сожалению, такие недуги не лечатся. Пациент может лишь стабилизировать состояние для полноценной жизни. Как правильно тренироваться, чтобы не навредить организму?

Интервальные тренировки, выполняемые интенсивно в воде, способны улучшить состояние людей, страдающих от ряда хронических заболеваний. К такому выводу пришли ученые, изучая и наблюдая за объектами исследований, пишет Ридлайф.ру.

Водные тренировки рекомендованы тем, кто мучается от таких недугов:

Артрит.

Хроническая обструктивная болезнь легких.

Сахарный диабет.

Склероз.

Избыточный вес.

Постепенное наращивание физической нагрузки увеличивает выносливость пациента, улучшает кровообращение и стабилизирует состояние. В динамике среди тех, кто занимался интенсивными водными нагрузками, наблюдалось также минимизация приступов болезни. Более того, вода оказывает мягкий массажный эффект.

Важно помнить, что перед посещение бассейна и началом интенсивных тренировок необходимо сначала посетить лечащего врача. Тренеру тоже надо знать о наличии определенных ограничений по здоровью.