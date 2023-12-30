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Суббота 30 декабря

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Уролог рассказал насколько опасен для организма подогрев сидений в автомобиле

Уролог рассказал насколько опасен для организма подогрев сидений в автомобиле
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Подогрев сидений в автомобилях стал одним из самых популярных удобств современной автомобильной индустрии, ведь он предлагает комфорт и удовольствие во время поездок, особенно в зимнее время, когда сиденья особенно холодные. Но это современное удобство имеет ряд опасностей для здоровья человека, о них “Дни.ру“ рассказал врач-уролог Ариф Джафаров.

Длительное пребывание на сиденье с подогревом может вызывать излишнее потоотделение в области задней части тела, что приводит к раздражению кожи, появлению высыпаний и развитию дерматита. Кроме того, люди с проблемами сердечно-сосудистой системы, такими как повышенное давление, атеросклероз или варикозное расширение вен, также должны быть осторожны при использовании подогрева сидений. Повышенная температура, возникающая из-за подогрева, может усилить симптомы этих заболеваний и ухудшить общее состояние здоровья.

Помимо прочего, подогрев сидений может негативно сказаться на репродуктивной системе мужчин и женщин. Многочисленные исследования показали, что постоянное воздействие высоких температур на область таза может негативно повлиять на качество спермы у мужчин и гормональный баланс у женщин, что может привести к проблемам с оплодотворением.

У мужчин половые органы поэтому от природы и находятся снаружи, потому что работают на более низких температурах чем остальной организм. Перегревание мошонки вредно тем, что приводит к нарушению сперматогенеза (процесса образования сперматозоидов). А если у мужчины есть хронический воспалительный процесс в предстательной железе (хронический простатит), то это может усугубить течение заболевания, и даже вызвать его обострение.

Фото: Ариф Джафаров

Неправильное использование подогрева сидений может привести к ожогам кожи. Некоторые люди могут случайно оставить кнопку подогрева включенной на длительное время, что как раз и приведет к повреждению кожи и появлению ожогов. Особенно это актуально для людей со сниженной чувствительностью кожи, например у пожилых людей или людей с диабетом. Поэтому, подогрев сидений следует использовать умеренно, и только в тех случаях, когда это действительно необходимо.

30 декабря 2023, 08:20
Фото: 5033181/Pixabay
Дни.ру✓ Надежный источник

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