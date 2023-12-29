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Как не пропустить рак желудка – советы онколога Балкарова

Как не пропустить рак желудка – советы онколога Балкарова
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Впереди Новый год. А это не только фейерверки, огоньки на елках и подарки близким, но и обязательное семейное застолье. То есть большое количество жирной, жареной, соленой и копченой пищи. Может ли такое питание спровоцировать рак желудка?

Скажем прямо: нездоровое питание — действительно, один из факторов риска. Но, во-первых, далеко не основной. А во-вторых, одна ночь в году серьезно повлиять на ситуацию не сможет.

Тем не менее, знать о симптомах рака желудка, причинах его возникновения и возможностях лечения будет полезно каждому. Как раз об этом рассказал врач-хирург, врач-онколог высшей категории "СМ-Клиника" Беслан Балкаров.

Внимание на симптомы

На ранних стадиях рак желудка, как и многие другие онкологические заболевания, может протекать бессимптомно. При этом своевременная диагностика крайне важна для благоприятного прогноза.

Обратить внимание нужно на такие симптомы, как:

  • проблемы с глотанием;
  • изжога;
  • тошнота и рвота;
  • значительное вздутие живота после еды;
  • стул темного, почти черного цвета;
  • чувство сытости даже после употребления небольшого количества пищи;
  • резкое похудение без видимых причин;
  • одышка в состоянии покоя;
  • сильная усталость.

По словам эксперта, проявления рака желудка всегда зависят от локализации опухоли и стадии заболевания.

"Важно иметь в виду и то, что перечисленные симптомы не обязательно говорят о раке. Они могут возникать при гастритах, язвах, грыжах, синдроме раздраженного кишечника и других патологиях. Очевидно, здесь одно — если что-то беспокоит, необходимо проконсультироваться со специалистом и пройти диагностику", — добавляет Беслан Балкаров.

Главное о группах риска

По статистике, рак желудка в основном диагностируют в возрасте 40-60 лет. И чаще у мужчин, чем у женщин. Здесь есть ряд предрасполагающих факторов, их называют факторами риска:

  • наследственная предрасположенность;
  • инфекция в желудке, вызванная бактерией Helicobacter pylori;
  • кислотный рефлюкс — состояние, при котором желудочная кислота забрасывается в пищевод;
  • питание с большим количеством соли, копченостей, пряностей и низким количеством овощей и фруктов;
  • гастрит;
  • курение и злоупотребление алкоголем;
  • полипы в желудке.

Если человек попадает в группу риска, ему регулярно нужно бывать на профилактических приемах у гастроэнтеролога. При необходимости именно этот врач направит его на консультацию к онкологу.

Диагностика и лечение

"Для диагностики рака желудка потребуется фиброэзофагогастродуоденоскопия (ФЭГДС). Эта эндоскопическая процедура наряду с колоноскопией обычно вызывает у пациентов страх. Но бояться ее не нужно: прежде всего, потому что только она дает полную картину происходящего. Плюс в современных клиниках гастроскопию можно сделать под седацией, что более комфортно для врача и менее стрессово для пациента", — объясняет Беслан Балкаров.

Если диагноз подтвердится, необходимо будет оценить наличие метастазов. В этом поможет КТ с контрастом — компьютерная томография грудной клетки, брюшной полости и забрюшинного пространства. Также нужно будет сделать МРТ органов малого таза и колоноскопию, сдать анализ крови на онкомаркеры. По результатам исследований онколог составит схему лечения, которая будет актуальна для конкретного пациента: как правило, сначала это операция, а затем лекарственная или лучевая терапия.

Беслан Балкаров отмечает, что то, насколько эффективным окажется лечение, зависит от стадии заболевания, наличия метастазов и, если они все-таки есть, степени поражения других органов и тканей. При раннем выявлении пятилетняя выживаемость составляет 70%, и это очень хорошо. Но чтобы не пропустить рак желудка на этом этапе, стоит регулярно выполнять ФЭГДС, КТ органов брюшной полости с контрастом и по рекомендации врача сдавать анализ на онкомаркеры.

Не стоит забывать и о профилактике: правильно питайтесь, откажитесь от вредных привычек, занимайтесь спортом и высыпайтесь. А если есть проблемы с ЖКТ — обратитесь к гастроэнтерологу и пройдите лечение
29 декабря 2023, 03:37
Фото: uwe umst?tter/imageBROKER.com/www.globallookpress.com
Дни.ру✓ Надежный источник

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