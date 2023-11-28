Как не допустить развитие изжоги: пять продуктов-провокаторов

Изжога – симптом ряда недугов, развивающихся в желудочно-кишечном тракте. Все больше пациентов узнают о наличии у себягастроэзофагеальной рефлюксной болезни. Она проявляется не только жжением в желудке, но и в виде тошноты, рвоты и боли в груди. Если не обращать внимание на эти симптомы, то позже можно столкнуться даже с раком пищевода. Об этом предупреждает Ридлайф.ру.
Хроническую болезнь, конечно же, следует лечить только под наблюдением врача. При этом не стоит забывать о трансформации рациона. Важно исключить из него продукты, которые провоцируют появление неприятных последствий, в том числе изжоги:
- Мята.
- Шоколад.
- Алкоголь.
- Кофеин.
- Острые приправы.
Людям, страдающим ГЭРБ, рекомендуется уменьшить размер порций и увеличить количество приемов пище. В меню обязательно включать белок из нежирного мяса, птицу, бобовые.