Как не допустить развитие изжоги: пять продуктов-провокаторов

Важно помнить, само по себе неприятное жжение в желудке после приема пищи – не болезнь, а лишь симптом. Основное внимание следует обращать на лечение и предотвращение развития негативных последствий.

Изжога – симптом ряда недугов, развивающихся в желудочно-кишечном тракте. Все больше пациентов узнают о наличии у себягастроэзофагеальной рефлюксной болезни. Она проявляется не только жжением в желудке, но и в виде тошноты, рвоты и боли в груди. Если не обращать внимание на эти симптомы, то позже можно столкнуться даже с раком пищевода. Об этом предупреждает Ридлайф.ру.

Хроническую болезнь, конечно же, следует лечить только под наблюдением врача. При этом не стоит забывать о трансформации рациона. Важно исключить из него продукты, которые провоцируют появление неприятных последствий, в том числе изжоги:

Мята.

Шоколад.

Алкоголь.

Кофеин.

Острые приправы.

Людям, страдающим ГЭРБ, рекомендуется уменьшить размер порций и увеличить количество приемов пище. В меню обязательно включать белок из нежирного мяса, птицу, бобовые.