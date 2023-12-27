Три секрета сохранения зрения при работе с гаджетами

Современный человек привязан к мониторам. Яркий экран может негативно повлиять на остроту зрения. Рассказываем, как сохранить здоровье глаз.

Гаджеты стали неотъемлемой частью современного человека. Отказаться от их использования сложно, да и не особо надо. Важно соблюдать определенную гигиену, чтобы не допустить проблем с глазами: сухость, слезоточивость, снижение остроты. Об этом напоминает Ридлайф.ру.

Частые перерывы

Для уменьшения нагрузки на зрительный орган необходимо делать перерыв каждые 20 минут. Лучше всего в период покоя проводить небольшую зарядку. На 20 секунд отводить взгляд на объект, находящийся вдали. После этого рассмотреть что-нибудь рядом. Подобные действия помогут глазам совершить своеобразную перезагрузку.

Увлажнение

При работе с гаджетами человек намного реже моргает. Все это приводит к пересушиванию роговицы. Глаза начинают слезиться, чесаться, появляется ощущение песка. Рекомендуется использовать увлажняющие капли. Контактные линзы при длительной работе с гаджетами лучше заменить на очки.

Регулировка экрана

Современные экраны имеют встроенную функцию защиты зрения. Если же такой нет, то рекомендуется снизить яркость и уменьшить контрастность цветов. Рекомендуется немного приглушать освещение при работе