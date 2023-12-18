Два секрета сохранения здоровья кожи во время сильных морозов

Для того, чтобы не травмировать кожу на открытых участках тела, важно правильно за ней ухаживать.

Сильнее всего кожа страдает от резких перепадов температуры, ветра и пересушенного воздуха. Как же правильно защищаться в зимний период, чтобы сохранить красивую и сияющую кожу? Два секрета здоровья раскрывает интернет-издание "Подмосковье сегодня".

Защита кожи на улице

Для сохранения оптимального липидного баланса кожи на открытых участках, следует защищать их специальными средствами. Для лица рекомендуется использовать средства, содержащие воск и масло. Лучше не экономить и приобретать только сертифицированную зимнюю косметику для ухода. От увлажняющего крема лучше отказаться, на морозе от может спровоцировать повреждение кожи.

Защита кожи в помещении

В условиях низкой влажности, лицо может начать шелушиться. Человек испытывает чувство стянутости и жжение. В таких случаях рекомендуется установить дома увлажнитель воздуха, поддержать кожу витаминами F и E. Для ежедневного ухода необходимо выбирать крем с плотной жирной структурой.