Есть ли смысл проходить диспансеризацию: доктор Мясников озвучил свое мнение

Доктор Мясников высказал свое честное мнение о диспансеризации в России.

Известное выражение "здоровье не купишь ни за какие деньги" знакомо, пожалуй, каждому человеку. Но далеко не все придают этим словам должное значение. В суете рабочих будней, проблем и обязательств многие люди забывают заботиться о своем организме. В таких случаях настоящим спасением может стать диспансеризация.

Впрочем, мнения об этом обследовании неоднозначны. Одни считают, что важность диспансеризации преувеличена. По их мнению, намного важнее глубже изучать факторы, провоцирующие недуги. Например, знать причину возникновения диабета второго типа, о которой пишет Ридлайф.ру. Другие же утверждают, что с помощью обследования можно своевременно обнаружить проблему и получить необходимое лечение. Свое мнение на этот счет озвучил и знаменитый на всю страну доктор Мясников.

Заслуженный врач России объяснил, что подобное обследование действительно может быть полезным, однако есть важный нюанс. По словам телеведущего, в таких вопросах необходим индивидуальный подход, а при диспансеризации он отсутствует. В качестве примера специалист привел ситуацию с подбором обуви, соответствующей размеру ноги.

"Про туфли все это понимают, а про диспансеризацию – нет!", – цитирует доктора Мясникова "Царьград".

Врач заявил, что обследование должно включать в себя не только стандартный набор анализов, но и беседу с пациентом. Только изучив все факторы риска, считает эксперт, можно увидеть реальную картину.

Ранее "Дни.ру" писали о том, что доктор Мясников дал советы по улучшению самочувствия в плохую погоду.