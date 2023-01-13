Не лечит, а калечит: доктор Мясников назвал смертельно опасный витамин

Не все то золото, что блестит. Вот и синтетический витамин E, якобы полезный для сердца, оказался "с подвохом". Доктор Александр Мясников сообщил, что его вред был раскрыт по итогу исследований в начале XXI века.
"Те, кто пили витамин Е, умирали чаще, чем те, кто не пили его", — цитирует слова медика портал URA.RU.
Между тем опытные врачи продолжают развенчивать мифы о здоровом питании. Недавно диетолог Ирина Калинина отметила полезные для зрения продукты в рационе. Как отмечает RT, специалист выделила шпинат, болгарский перец, тыкву и другие растительные культуры