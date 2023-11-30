Полезнейший фрукт: почему хурма обязательно должна быть в рационе

В осенне-зимний период необходимо включать в меню овощи и фрукты, которые помогают укреплять иммунитет. При этом не менее важно, чтобы вкус был на высоте. Именно поэтому хурма – лучшее решение.

Сочный фрукт не только красиво выглядит и вкусно пахнет, но и еще и очень хорошо действует на организм. Это не раз проверяли специалисты, работающие в сфере правильного питания. Хурма обязательно должна быть включена в рацион человека, мечтающего быть здоровым. Об этом сообщает "Пятый канал".

Сезон спелости фрукта начинается поздней осенью. Сейчас отличное время, чтобы наслаждаться хурмой. В ее составе содержится огромное количество полезных витаминов и микроэлементов: А, С, Е, калий, магний, антиоксиданты и пищевые волокна. Все перечисленное помогает справиться не только с осенней хандрой, но и укрепляет иммунную защиту организма. Если употреблять хурму в меру, то положительные изменения можно заметить уже через несколько дней. Она избавляет организм от избытка жидкости: уходят отеки, нормализуется стул.

Противопоказано есть этот фрукт людям с хроническими заболеваниями желудочно-кишечного тракта, язвой и аллергическими реакциями. С особой осторожностью следует пробовать хурму тем, у кого диагностирован диабет. Лучше перед тем, как съесть, проконсультироваться с лечащим врачом.

Из хурмы можно приготовить салат, смузи, варенье. Если фрукт вяжет, то не спешите его выбрасывать. Опытные хозяюшки знают, что вместе положенные в один пакет яблоки нейтрализуют танины. Именно они и дают тот самый неприятный привкус.