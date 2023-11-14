Онлайн-продажи в банках начнут проводить по новым правилам

Главный финансовый регулятор продолжает проводить работу по увеличению безопасности сделок, проводимых дистанционно. Рассказываем, как изменятся привычные правила покупок и продаж банковских продуктов.

Новые правила покупки и продажи банковских продуктов будут установлены для российских клиентов. Об этом сообщает интернет-издание Neva Today.Все нововведения планируется направить для достижения одной цели – повышения безопасности клиентов при проведении сделок.

В настоящее время, как пишет RT, на уровне законодательства не отрегулированы все вопросы. Имеющиеся правила касаются лишь отдельных аспектов работы при реализации вкладов и кредитов.

При разработке новых правил учитывался и анализ текущей ситуации на территории России, и зарубежный опыт работы с банками и микрофинансовыми организациями. Канал 360 дополнительно указывает на формирование в текущих реалиях нарушений прав клиентов. Подобные случаи не должны существовать на практике, поэтому главный финансовый регулятор и провел подобную работу по их устранению.

Напомним, что не так давно Центробанк поручил кредитным организациям передавать всю информацию о фактах мошенничества со средствами граждан. Эта практика помогает бороться с обманом в сети.