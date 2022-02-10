Названы худшие по ковиду округа Подмосковья

За минувшие сутки в Московской области было зафиксировано 7611 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19. Об этом свидетельствуют новые данные регионального оперативного штаба по коронавирусу.
Среди округов Подмосковья по тяжести эпидемиологической ситуации лидирует Одинцовский округ, где выявили 1125 новых случаев ковида. За ним следует Красногорск: там заболели 539 человек. Тройку антилидеров замыкает Королев с 458 инфицированными, сообщает сайт "Подмосковье сегодня".
Помимо них в число округов с неблагоприятной ситуации попали Воскресенск (427 случаев), Егорьевск (341 случай), Богордский округ (332 случая), Ленинский округ (330 случаев) и Коломна с 325 зараженными, передают "Вести Подмосковья".