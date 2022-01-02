Глава ВОЗ назвал главное условие завершение пандемии коронавируса в 2022 году

Развитым странам необходимо изменить свое отношение к распределению вакцин от коронавируса, считает гендиректор Всемирной Организации Здравоохранения (ВОЗ).

Пандемия коронавируса, начавшаяся два года назад, может завершиться в 2022-м, если богатые государства перестанут способствовать появлению новых вариантов инфекции, заявил глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус. По его словам, "омикрон" появился из-за узкого национализма и создания чрезмерных запасов вакцин некоторыми странами.

Гебреисус отметил, что благодаря вакцине от коронавируса спасено множество жизней. Сейчас важно снабдить препаратами страны, в которых люди еще не имеют доступ к плановой вакцинации. То есть пандемия завершится лишь тогда, когда человечество положит конец несправедливости, заявил гендиректор ВОЗ.

Стоит отметить, что за два года в мире было зафиксировано почти 290 миллионов случаев заражения коронавирусом. Скончались от ковида свыше 5,4 миллиона человек. В России за все время выявили более 10 миллионов случаев заражения. Умерло 310 тысяч пациентов.

Ранее ученые из Великобритании назвали год окончания пандемии коронавируса. По их мнению, SARS-CoV-2 будет держать в напряжении весь мир в лучшем случае еще пять лет.