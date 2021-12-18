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Коронавирус
Новое открытие ученых: омикрон-штамм коронавируса повышает риск повторного заражения

Новое открытие ученых: омикрон-штамм коронавируса повышает риск повторного заражения

Эпидемиологи из Имперского колледжа Лондона провели новое исследование.
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Было принято считать, что переболевшие ковидом люди имеют иммунитет к коронавирусу, риск повторного заражения был невелик. Защита осуществлялась в течение полугода в 85% случаев. Однако с появлением омикрон-штамма ситуация изменилась – показатель снизился до 19%. Такие данные публикуют британские специалисты.

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Эпидемиологи также выяснили, что вакцины Pfizer/BioNTech и AstraZeneca защищают от нового штамма лишь в 20% случаев. Однако этот показатель увеличивается до 55-80% благодаря бустерной прививке. Специалисты сделали вывод: омикрон-штамм зачастую обходит иммунитет, который был получен после заражения или вакцинации.

Напомним, новый штамм коронавируса был выявлен в ноябре 2021 года в Южной Африке. Он быстро распространился по миру. "Омикрон" уже обнаружили более чем в 70 странах, в том числе в России. Во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) напомнили о необходимости вакцинации, использования масок, дистанцирования и других мерах.

Ранее российский вирусолог Константин Чумаков предположил, что омикрон-штамм коронавируса был создан в лаборатории, а не появился естественным путем. По словам специалиста, на это указывает слишком большое количество мутаций и наличие в штамме трех аминокислот. Также эксперт объяснил, зачем ученые это сделали.

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Фото: Martin Wagner via www.imago-imag/www.imago-images.de/www.globallookpress.com
Автор: 18 декабря 2021, 11:58 Источник: LIFE ✓ Надежный источник

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